Harry Kane câștigă Balonul de Aur 2026, după un sezon cu 73 de goluri. Anglia are primul câștigător după 25 de ani

Premiul a fost acordat luni, 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii desfășurate la London Palladium Theatre, în capitala Marii Britanii. Este pentru prima dată când gala Balonului de Aur are loc la Londra, într-un an în care distincția împlinește 70 de ani de existență.

Kane a fost recompensat pentru performanțele din sezonul 2025–2026, în care a avut cea mai prolifică perioadă a carierei sale. Atacantul a concurat pentru trofeu cu nume precum Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland și Lionel Messi.

Distincția vine după ani în care Kane a fost considerat unul dintre cei mai buni atacanți ai generației sale, dar în care performanțele sale individuale nu au fost însoțite întotdeauna de trofee colective.

Un sezon istoric: 73 de goluri în 65 de meciuri

Kane a înscris 61 de goluri în 51 de meciuri pentru Bayern München, în toate competițiile. A oferit și șapte pase decisive.

În campionatul Germaniei, atacantul a marcat 36 de goluri în 31 de partide, cucerind pentru a treia oară consecutiv titlul de golgheter al Bundesligii.

În Liga Campionilor, Kane a înscris 14 goluri în 13 meciuri, iar în Cupa Germaniei a marcat de zece ori în șase partide. A adăugat un gol și în Supercupa Germaniei.

La aceste cifre se adaugă cele 12 goluri marcate pentru naționala Angliei în 14 meciuri disputate în perioada analizată, inclusiv șase la Cupa Mondială din 2026.

În total, Kane a încheiat sezonul cu 73 de goluri și opt pase decisive în 65 de apariții pentru club și națională, cu o medie de peste un gol pe meci.

Este a doua cea mai prolifică stagiune individuală din fotbalul mondial după anul 2000, raportată la sezoanele de club și națională, fiind depășită doar de performanța lui Lionel Messi din 2011–2012, când argentinianul a marcat 82 de goluri.

Trei trofee cu Bayern și Gheata de Aur a Europei

Kane a cucerit titlul în Bundesliga, Cupa Germaniei și Supercupa Germaniei, după ce în primii ani ai carierei sale a fost urmărit de absența trofeelor majore.

Atacantul a câștigat și Gheata de Aur a Europei pentru cele 36 de goluri înscrise în Bundesliga, repetând performanța realizată în 2024.

Cele 61 de goluri marcate pentru Bayern în toate competițiile reprezintă cea mai bună performanță a carierei sale la nivel de club.

Conform statisticilor Opta, Kane a devenit primul jucător dintr-unul dintre cele cinci mari campionate europene care marchează cel puțin 61 de goluri într-un sezon pentru club, după Cristiano Ronaldo, care reușise aceeași performanță pentru Real Madrid în 2014–2015.

Locul trei la Cupa Mondială din 2026

Un rol important în candidatura lui Kane l-a avut și parcursul naționalei Angliei la Campionatul Mondial din vara anului 2026, organizat în Statele Unite, Canada și Mexic.

Atacantul a marcat șase goluri în șapte partide la turneul final, ajutând Anglia să încheie competiția pe locul al treilea.

A fost cea mai bună clasare a naționalei engleze la o Cupă Mondială după titlul cucerit în 1966.

Kane a mai câștigat Gheata de Aur a Cupei Mondiale în 2018, când a înscris tot șase goluri, la turneul desfășurat în Rusia.

El este și cel mai bun marcator din istoria naționalei Angliei, record pe care l-a preluat de la Wayne Rooney în martie 2023.

Primul englez care câștigă Balonul de Aur după Michael Owen

Victoria lui Kane pune capăt unei perioade de 25 de ani în care niciun fotbalist englez nu a mai câștigat Balonul de Aur.

Ultimul fusese Michael Owen, în 2001, după un sezon în care Liverpool cucerise Cupa Angliei, Cupa Ligii și Cupa UEFA.

Înaintea lui Owen, doar trei fotbaliști englezi mai câștigaseră distincția.

Stanley Matthews a fost primul laureat din istorie, în 1956, când evolua pentru Blackpool. Zece ani mai târziu, Bobby Charlton a fost recompensat după câștigarea Cupei Mondiale din 1966 cu naționala Angliei.

Kevin Keegan a câștigat apoi trofeul în 1978 și 1979, în perioada în care evolua pentru Hamburger SV, în Germania.

De la Tottenham la Bayern: cariera unui atacant care a așteptat ani pentru trofee

Născut la 28 iulie 1993, Harry Kane și-a construit reputația la Tottenham Hotspur, clubul la care a petrecut cea mai mare parte a carierei sale.

A devenit golgheterul all-time al lui Tottenham și a înscris 213 goluri în Premier League, performanță care îl plasează pe locul al doilea în clasamentul istoric al competiției, în spatele lui Alan Shearer, autorul a 260 de goluri.

Cu Tottenham, Kane a ajuns în finala Ligii Campionilor din 2019, pierdută în fața lui Liverpool, dar nu a reușit să câștige un trofeu major.

În vara anului 2023, s-a transferat la Bayern München, într-o mutare estimată la aproximativ 100 de milioane de euro.

Primul său sezon în Germania a fost unul remarcabil din punct de vedere individual, cu 36 de goluri în Bundesliga, dar Bayern a încheiat campionatul fără titlu.

În 2025, Kane a cucerit în sfârșit primul său trofeu major la nivel de club, titlul din Bundesliga, iar în 2026 și-a completat palmaresul cu un nou campionat și Cupa Germaniei.

În septembrie 2025, englezul a atins borna de 100 de goluri pentru Bayern în doar 104 meciuri oficiale, stabilind un record al clubului.

Balonul de Aur, câștigat de Messi de opt ori

Balonul de Aur este acordat de France Football din 1956. Lionel Messi deține recordul absolut, cu opt trofee, urmat de Cristiano Ronaldo, cu cinci.

Johan Cruyff, Michel Platini și Marco van Basten au câștigat fiecare de trei ori distincția.

În ultimii ani, premiul masculin a fost câștigat de Lionel Messi în 2023, Rodri în 2024 și Ousmane Dembélé în 2025.

Ediția din 2026 marchează și aniversarea a 70 de ani de la prima acordare a premiului, care a fost instituit inițial pentru fotbaliștii europeni și ulterior extins pentru jucători din întreaga lume.