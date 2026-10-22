Reuters: Un român din Anglia, încarcerat în Rusia pentru acuzații de spionaj în favoarea Ucrainei

Videoclipul, difuzat de serviciul de securitate rus FSB și publicat de mass-media de stat, pretinde că arată arestarea lui Kercso, în vârstă de 23 de ani, un cetățean român care a crescut în Anglia și a fost condamnat la începutul acestui an la 15 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Ucrainei, potrivit Reuters.

Publicația citată afirmă că nu a reușit să verifice toate probele din dosarul lui Kercso. Ceea ce este însă clar este că înregistrarea video a arestării nu este ceea ce pretinde a fi: analiza efectuată de Reuters asupra înregistrării video și a dosarelor judiciare privind detenția sa arată că, la momentul realizării acesteia, el se afla deja de câteva luni în custodia autorităților ruse.

Acesta a fost filmat într-un parc din Rusia, în orașul Sochi, situat în sudul țării. Totuși, arestarea lui Kercso a fost anunțată pentru prima dată în altă parte, de către separatiștii pro-ruși de dincolo de graniță, din Abhazia, o regiune separatistă a Georgiei vecine, care au difuzat propria înregistrare video cu acesta aflat în custodia lor cu o zi înainte ca el să apară pentru prima dată într-un tribunal rus.

FSB nu a răspuns la solicitările de comentarii referitoare la acest articol, inclusiv la întrebarea de ce ar publica o înregistrare video care prezintă presupusa arestare a unui suspect care se afla deja în arest.

Solicitări de comentarii au fost trimise și agenției de securitate SGB a separatiștilor abhazieni, ambasadei Rusiei la Londra, precum și ministerelor de externe din România și Ucraina. Niciuna dintre acestea nu a răspuns.

Familia spune că tânărul a fost ademenit

Pentru familia lui Kercso, care susține că acesta a fost ademenit în Georgia, pentru a avea o relație amoroasă cu o femeie pe care o cunoscuse online, înregistrarea video a FSB cu o arestare înscenată nu este decât o altă întorsătură bizară într-o poveste care i-a îngrijorat încă de la început. El speră să depună un recurs împotriva condamnării sale.

„I-am spus să nu se ducă acolo pentru că este foarte periculos, pentru că acolo este război. Dar el nu m-a ascultat niciodată”, a declarat mama sa, Julia Kercso, pentru Reuters.

La sfârșitul anului 2023, Kercso locuia în orașul englez Reading, la vest de Londra, și lucra pentru o companie care reciclează echipamente electronice, când a intrat pentru prima dată în contact online cu o femeie pe nume Valeria.

Ea era din Abhazia, o fâșie pitorească de pe coasta muntoasă a Georgiei la Marea Neagră, care se află în mâinile separatiștilor încă de la începutul anilor 1990.

Între cei doi s-a înfiripat o poveste de dragoste online, iar iar familia lui spune că a călătorit prin Turcia în august 2024 pentru a o întâlni.

Reuters a obținut datele de contact ale Valeriei de la familie, dar nu a primit un răspuns la solicitările trimise acesteia pentru a obține un comentariu.

Conform relatărilor lui Kercso către familie, cei doi s-au întâlnit la Soci și, după câteva zile, au trecut granița spre Abhazia, unde Kercso a rămas pe tot parcursul toamnei. Însă mama sa a spus că relația s-a deteriorat pe măsură ce el a început să rămână fără bani, iar el le-a spus celor din familie că se va întoarce acasă.

Potrivit unor scrisori trimise familiei chiar de tânăr, el a fost arestat apoi transferat în Rusia. În lunile ulterioare arestului ar fost bătut, ținut în izolare și torturat. Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste acuzații.

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