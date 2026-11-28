Săptămâna trecută, în ultimul meci din faza grupelor, englezii s-au impus cu 37-12, înregistrând cea mai clară victorie din istorie împotriva All Blacks.

După ce au fost dominați în precedentul duel, neozeelandezii au avut o prestație mult mai solidă sâmbătă. Ploaia puternică și condițiile dificile de joc au influențat desfășurarea partidei, însă oaspeții au gestionat mult mai bine momentele importante și au profitat de greșelile adversarilor.

Anglia a deschis scorul prin Henry Slade, care a transformat o lovitură de pedeapsă în minutul 2. Replica All Blacks a venit în minutul 17, când Wallace Sititi a reușit primul eseu al întâlnirii, după o acțiune construită în apropierea terenului de țintă.

Richie Mo’unga a transformat și a adăugat ulterior alte două puncte din lovituri de pedeapsă, iar Noua Zeelandă a intrat la vestiare în avantaj, scor 10-3.

All Blacks au rezolvat partida după pauză

Repriza secundă a început excelent pentru neozeelandezi. Mo’unga a mărit diferența din lovitură de pedeapsă, iar în minutul 46 Cam Roigard a reușit un eseu spectaculos, după ce a evitat placajul lui Jack van Poortvliet și a culcat balonul în colțul terenului.

Noua Zeelandă a continuat să profite de indisciplina adversarilor și a ajuns la 23-3 în minutul 53, când Richie Mo’unga a înscris al treilea eseu al echipei sale.

Anglia a încercat să revină în joc, însă defensiva All Blacks a rezistat presiunii. Jamie George a reușit singurul eseu al gazdelor, în minutul 75, dar Marcus Smith a ratat transformarea. Scorul final a fost stabilit de Richie Mo’unga, care a transformat o nouă lovitură de pedeapsă, pentru 26-8.

Țara Galilor a învins Japonia

Tot sâmbătă, Țara Galilor a obținut o victorie categorică în fața Japoniei, scor 40-10, în confruntarea pentru locurile 9-10. Galezii au marcat șase eseuri și au încheiat competiția cu un succes clar.

Josh Adams și Jac Morgan au reușit câte două eseuri, în timp ce Blair Murray și Reuben Morgan-Williams au înscris celelalte puncte din acțiune pentru învingători. Sam Costelow a transformat cinci dintre eseuri și a fost desemnat omul meciului.

Țara Galilor a condus cu 26-0 la pauză și a ajuns la un avantaj de 40-0 în repriza secundă. Japonia a marcat de două ori pe final, prin Shinya Komura și Halatoa Vailea.

Galezii au încheiat astfel Nations Championship pe locul al nouălea, după ce au obținut trei victorii în cele patru partide disputate în această toamnă.

Irlanda și Italia au câștigat meciurile de vineri

Weekendul final al competiției a început vineri, când Irlanda a învins Australia cu 38-14, în partida pentru locurile 5-6.

Irlandezii au reușit cinci eseuri, prin Robbie Henshaw, Nick Timoney, Robert Baloucoune și James McNabney, autor a două încercări. Sam Prendergast a contribuit cu toate cele cinci transformări și o lovitură de pedeapsă. Australia a punctat prin Jeremy Williams și Kalani Thomas, dar nu a putut evita înfrângerea.

În primul meci al zilei de vineri, Italia a învins Fiji cu 23-21, într-o partidă spectaculoasă pentru locurile 11-12. Italienii au început excelent și au condus cu 17-0, după eseurile lui Federico Mori și Giacomo Nicotera.

Fijienii au revenit însă puternic și au preluat conducerea, scor 21-20, după trei eseuri. Tommaso Allan a adus victoria Italiei printr-o lovitură de pedeapsă transformată în minutul 68.

Competiția Nations Championship se încheie duminică, 29 noiembrie, cu meciurile Scoția – Argentina, pentru locurile 7-8, ora 15:10, și Franța – Africa de Sud, ora 18:40, finala primei ediții a turneului.