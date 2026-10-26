Lamine Yamal scrie istorie la Balonul de Aur 2026, dar spune că altcineva merita premiul de cel mai bun tânăr: „Ar fi trebuit să fie al lui Cubarsí”

Lamine Yamal a primit distincția „Men’s Young Player of the Year” în cadrul ceremoniei organizate la London Palladium Theatre, în capitala Marii Britanii.

Fotbalistul spaniol a câștigat premiul și în 2024, când avea numai 17 ani, apoi în 2025. Cu victoria din acest an, devine primul jucător care obține Trofeul Kopa în trei ediții consecutive.

Yamal: „Acest premiu ar fi trebuit să fie al lui Cubarsí”

În discursul susținut pe scena galei, Yamal a ținut să îl evidențieze pe colegul său de la Barcelona, Pau Cubarsí, pe care îl consideră îndreptățit să primească distincția.

„Este o onoare să fiu aici și să primesc acest premiu. Mi-aș fi dorit să îi văd aici pe colegii mei, pentru că eu cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui Cubarsí. Joacă la un nivel excelent de mult timp”, a declarat Lamine Yamal, potrivit BBC Sport.

„Este al treilea an în care urc pe această scenă pentru acest premiu. Vreau să mulțumesc clubului meu și echipei naționale”, a adăugat spaniolul.

Pau Cubarsí, în vârstă de 19 ani, este unul dintre cei mai importanți tineri fundași ai Barcelonei și un titular al echipei antrenate de Hansi Flick.

Un sezon cu 25 de goluri și 20 de pase decisive

Lamine Yamal a fost recompensat după un sezon 2025–2026 în care a avut un rol important în câștigarea titlului în Spania de către Barcelona.

În La Liga, atacantul a înscris 16 goluri și a oferit 11 pase decisive, fiind desemnat cel mai bun jucător al campionatului spaniol.

La nivelul tuturor competițiilor, inclusiv al meciurilor internaționale, Yamal a acumulat 25 de goluri și 20 de pase decisive în 57 de partide, potrivit statisticilor publicate pe site-ul oficial al Balonului de Aur.

Fotbalistul a făcut parte și din naționala Spaniei care a câștigat Cupa Mondială din 2026, după ce în 2024 devenise campion european la numai 17 ani.

Primul fotbalist cu trei Trofee Kopa consecutive

Trofeul Kopa, denumit după fostul mare internațional francez Raymond Kopa, câștigător al Balonului de Aur în 1958, a fost introdus în 2018.

Printre laureații premiului se numără Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt, Pedri, Gavi și Jude Bellingham.

Yamal este primul fotbalist care reușește să câștige această distincție de trei ori, după succesele din 2024, 2025 și 2026.

Spaniolul este și unul dintre candidații la Balonul de Aur masculin, principalul trofeu al serii, alături de Harry Kane și Kylian Mbappé. Câștigătorul urmează să fie anunțat în cadrul ceremoniei de la Londra.