Prima pagină » Sport » Gafă uriașă înaintea decernării Balonului de Aur 2026. Site-ul oficial a anunțat trei câștigători, apoi a șters articolele

Gafă uriașă înaintea decernării Balonului de Aur 2026. Site-ul oficial a anunțat trei câștigători, apoi a șters articolele

Cu doar câteva ore înaintea decernării Balonului de Aur 2026, site-ul oficial al competiției a publicat mai multe articole în care erau anunțați câștigători diferiți ai celui mai prestigios trofeu individual din fotbal. Harry Kane, Kylian Mbappé și Lamine Yamal au fost prezentați, fiecare în câte un articol separat, drept câștigătorul premiului. Materialele au fost ulterior eliminate de pe site, provocând confuzie în rândul suporterilor.
Gafă uriașă înaintea decernării Balonului de Aur 2026. Site-ul oficial a anunțat trei câștigători, apoi a șters articolele
Gabriel Negreanu
26 oct. 2026, 20:47, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primul articol care a atras atenția a apărut luni, 26 octombrie, în jurul orei 19:15 ora României, cu titlul „Harry Kane câștigă Balonul de Aur 2026”.

Materialul, publicat pe site-ul oficial al trofeului organizat de France Football, a început să circule rapid pe rețelele sociale, cu mai multe ore înainte ca numele câștigătorului să fie anunțat în cadrul ceremoniei organizate la Palladium Theatre din Londra.

Pentru scurt timp, suporterii au crezut că rezultatul votului a fost dezvăluit accidental și că atacantul englez al lui Bayern München este noul deținător al Balonului de Aur.

Trei câștigători anunțați pe același site

Situația a devenit însă și mai confuză după ce utilizatorii au descoperit că pe site-ul oficial existau articole similare și despre alți doi favoriți.

Un material îl prezenta pe Kylian Mbappé, atacantul lui Real Madrid, drept câștigător al trofeului, în timp ce un altul anunța victoria lui Lamine Yamal, tânăra vedetă a Barcelonei.

Articolul despre Kane făcea referire la performanțele sale de golgheter din sezonul 2025-2026, în timp ce textele dedicate lui Mbappé și Yamal evidențiau constanța francezului la cel mai înalt nivel, respectiv performanța istorică pe care ar fi realizat-o fotbalistul spaniol.

Cele trei materiale au fost ulterior eliminate de pe site, însă capturile de ecran au continuat să circule pe internet.

Potrivit BBC Sport, au fost identificate și articole pregătite pentru Lionel Messi, fotbalistul lui Inter Miami.

Confuzie și în cazul Balonului de Aur feminin

Problemele nu s-au limitat la premiul masculin. BBC relatează că pe platformă au fost identificate și materiale despre Alexia Putellas și Ewa Pajor, două dintre candidatele la Balonul de Aur feminin.

Publicarea articolelor sugerează că organizatorii ar fi putut pregăti în avans mai multe variante de știri, pentru a o publica imediat pe cea corespunzătoare câștigătorului.

Deocamdată, nu a fost clarificat oficial cum au devenit accesibile materialele înaintea ceremoniei.

Cine câștigă Balonul de Aur 2026?

Votul pentru ediția din 2026 s-a încheiat la sfârșitul lunii septembrie, câștigătorul fiind stabilit de un juriu internațional format din jurnaliști specializați în fotbal. Câștigătorul va fi anunțat oficial în acestă seară.

Programul serii, în ora României:

18:00 – Începe anunțarea pozițiilor 30–11 din clasamentele Balonului de Aur.

20:00–21:40 – Sosirea fotbaliștilor și a invitaților pe covorul roșu.Balonul de Aur 2026, ediția 70.

22:00 – Începe ceremonia oficială.

00:00 – Ora estimată pentru încheierea galei.

00:30 – Conferința de presă a câștigătorilor.

Gala este prezentată de fostul internațional francez Thierry Henry și de jurnalista sportivă Kate Scott.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
A 28-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Susținătorii scandează: „Călin Georgescu este președinte”. Tribunalul București a decis astăzi eliberarea sa din arest
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
De ce a devenit Carfil Brașov o țintă pentru rețeaua de sabotaj a Moscovei: secretele fabricii românești care produce drone militare
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor