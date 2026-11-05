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Harry Kane și-a prelungit contractul cu Bayern München până în 2029

Harry Kane, căpitanul naționalei Angliei și câștigătorul Balonului de Aur, și-a prelungit contractul cu Bayern München până în 2029.
Harry Kane și-a prelungit contractul cu Bayern München până în 2029
Iulian Moşneagu
05 nov. 2026, 11:47, Sport
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Kane mai avea un an din contractul semnat în vara anului 2023, când Bayern l-a transferat de la Tottenham pentru aproximativ 100 de milioane de euro, relatează BBC Sport.

În sezonul trecut, atacantul englez a marcat 61 de goluri în 51 de meciuri pentru Bayern München, stabilind un nou record al clubului. Echipa germană a câștigat atât campionatul, cât și Cupa Germaniei.

„Mă simt ca acasă la FC Bayern. Iubesc clubul, suporterii și orașul München”, a declarat Kane.

„Avem o echipă fantastică și, în persoana lui Vincent Kompany, un antrenor fantastic. Sunt foarte mândru că fac parte din acest club. Întreaga mea familie este foarte fericită aici. Mi-am dorit să rămân. Acum privesc cu încredere spre viitor și vreau să câștig cât mai multe trofee alături de acest club extraordinar”, a adăugat atacantul englez.

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur în octombrie 2026, după un sezon în care a înscris 73 de goluri în 65 de meciuri pentru Bayern München și naționala Angliei.

De la transferul în Germania, Kane a marcat 102 goluri în 102 meciuri de Bundesliga și a câștigat de trei ori consecutiv titlul de golgheter al campionatului.

Noul contract este valabil până în 2029.

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