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Djokovic, eliminat de la Masters-ul de la Paris: „Nimănui nu-i place să piardă”

Novak Djokovic a fost eliminat în turul al doilea al Masters-ului de la Paris către Rinky Hijikata, numărul 83 mondial. Astfel, sârbul a ratat prezența la Turneul Campionilor de la Torino.
Djokovic, eliminat de la Masters-ul de la Paris: „Nimănui nu-i place să piardă”
Novak Djokovic, la Paris. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 nov. 2026, 09:39, Sport
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Novak Djokovic a fost învins de Rinky Hijikata, numărul 83 mondial, care s-a impus în trei seturi în fața jucătorului de 39 de ani, clasat pe locul 11 în ierarhia ATP.

Primul set a fost câștigat de sârb cu 6-2, însă Rinky Hijikata a câștigat următoarele două seturi cu 6-3, 6-3.

După acest eșec neașteptat, Djokovic a ratat prezența la Turneul Campionilor de la Torino.

„Mi-am luxat puțin gâtul ieri și, sincer să fiu, nu mă simțeam prea bine nici aseară, nici azi-dimineață. Dar cred că mi-a venit puțină adrenalină și eram hotărât să fac tot ce-mi stă în putință, așa că sunt mulțumit de prestația mea”, a declarat Hijikata după meci, potrivit The Guardian. 

„Sunt dezamăgit, bineînțeles. Am simțit că dominam primul set și încă alte câteva game-uri, dar apoi el și-a ridicat nivelul. Nu am mai servit atât de bine, iar el a jucat extraordinar. Este păcat că nu am profitat de oportunitățile din setul al treilea, dar cred că el a meritat să câștige. Normal, nimănui nu-i place să piardă, dar acesta este doar un alt meci”, a spus Djokovic după meci.

„Nu sunt în cea mai bună formă fizică, dar aceasta nu este o scuză pentru înfrângere. Acum planul este să mă odihnesc și aștept cu nerăbdare să o fac”, a mai spus jucătorul sârb după înfrângere.

Hijikata îl va înfrunta în continuare pe Tomas Martin Etcheverry.

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