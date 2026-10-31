Anchetă la Balonul de Aur 2026. Câștiguri de aproape 200.000 de dolari din pariuri suspecte

În total, 12 conturi de pe Polymarket au plasat pariuri în valoare de peste 264.000 de dolari înaintea ceremoniei de luni, 26 octombrie, relatează The Guardian.

Pariurile au generat câștiguri de aproape 200.000 de dolari.

Precizia neobișnuită a pariurilor a ridicat suspiciuni privind o posibilă scurgere de informații confidențiale înaintea decernării celui mai prestigios premiu individual din fotbal.

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur în cadrul ceremoniei organizate la London Palladium, fiind urmat de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri și Lionel Messi.

Aceasta a fost exact ordinea anticipată de conturile identificate în cadrul unei investigații realizate de publicația franceză Upside.

France Football a deschis o anchetă

Potrivit lui Raphaël Pautard, cofondatorul Upside, cele 12 conturi au fost create între 1 și 20 octombrie și au prezentat tipare de activitate foarte asemănătoare, ceea ce a ridicat suspiciuni că ar putea fi controlate de aceeași persoană sau de un grup de persoane.

Upside a transmis rezultatele investigației către France Football, publicație deținută de Groupe Amaury, care decernează Balonul de Aur din 1956.

Potrivit The Guardian, organizatorii au confirmat vineri deschiderea unei anchete și au contactat poliția franceză.

Înaintea ceremoniei, France Football susținuse că numai câteva persoane cunoșteau rezultatele votului.

Fostul redactor-șef al publicației, Pascal Ferré, declara săptămâna trecută că secretul câștigătorului poate fi păstrat doar dacă informația este cunoscută de cât mai puține persoane.

Clasament Balonul de Aur 2026

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 la o diferență de doar 28 de puncte față de Kylian Mbappé. Atacantul lui Bayern München a acumulat 1.055 de puncte, față de cele 1.027 obținute de francezul de la Real Madrid. Podiumul a fost completat de Lamine Yamal, cu 881 de puncte.