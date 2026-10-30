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Alcaraz luptă cu Medvedev pentru un loc în finala turneului de la Viena

Carlos Alcaraz s-a calificat vineri în semifinalele turneului de la Viena, după ce l-a învins pe Tommy Paul în două seturi. Pentru un loc în finala turneului ATP 500, spaniolul va trebui să treacă sâmbătă de Daniil Medvedev.
Alcaraz luptă cu Medvedev pentru un loc în finala turneului de la Viena
Foto: Facebook/US Open Tennis Championships﻿
Cosmin Pirv
30 oct. 2026, 19:06, Sport
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Alcaraz, clasat pe locul 3 în clasamentul ATP, l-a învins vineri cu 6-4, 7-6(2) pe Tommy Paul, într-un meci care a durat o oră și 50 de minute.

Spaniolul a respins toate cele cinci șanse de break cu care s-a confruntat, obținând astfel a opta victorie din 10 întâlniri cu Paul.

„Astăzi sper doar că toată lumea s-a bucurat de acest meci. Eu m-am bucurat și, evident, sunt foarte mulțumit de prestația pe care am avut-o astăzi. Cred că am jucat un tenis excelent”, a spus Alcaraz la finalul meciului, potrivit ATP Tour.

În semifinala de sâmbătă, spaniolul îl va înfrunta pe Daniil Medvedev.

Medvedev, în vârstă de 30 de ani, l-a învins tot vineri pe Adrian Mannarino cu 6-2, 6-3, ajungând în semifinale. El și-a asigurat astfel și calificarea la Nitto ATP Finals.

Alcaraz conduce cu 6-3 în seria meciurilor directe cu Medvedev, dar a pierdut singura întâlnire dintre cei doi din acest sezon, în semifinalele de la Indian Wells.

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