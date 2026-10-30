Alcaraz luptă cu Medvedev pentru un loc în finala turneului de la Viena

Alcaraz, clasat pe locul 3 în clasamentul ATP, l-a învins vineri cu 6-4, 7-6(2) pe Tommy Paul, într-un meci care a durat o oră și 50 de minute.

Spaniolul a respins toate cele cinci șanse de break cu care s-a confruntat, obținând astfel a opta victorie din 10 întâlniri cu Paul.

„Astăzi sper doar că toată lumea s-a bucurat de acest meci. Eu m-am bucurat și, evident, sunt foarte mulțumit de prestația pe care am avut-o astăzi. Cred că am jucat un tenis excelent”, a spus Alcaraz la finalul meciului, potrivit ATP Tour.

În semifinala de sâmbătă, spaniolul îl va înfrunta pe Daniil Medvedev.

Medvedev, în vârstă de 30 de ani, l-a învins tot vineri pe Adrian Mannarino cu 6-2, 6-3, ajungând în semifinale. El și-a asigurat astfel și calificarea la Nitto ATP Finals.

Alcaraz conduce cu 6-3 în seria meciurilor directe cu Medvedev, dar a pierdut singura întâlnire dintre cei doi din acest sezon, în semifinalele de la Indian Wells.