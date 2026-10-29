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Alcaraz, în sferturile de finală la Viena. Cu cine va juca pentru un loc în semifinale

Carlos Alcaraz s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului ATP 500 de la Viena, după ce l-a învins pe Nikoloz Basilashvili, scor 6-1, 7-6 (11), într-un meci în care a trecut de la dominație la o luptă strânsă pentru victorie.
Alcaraz, în sferturile de finală la Viena. Cu cine va juca pentru un loc în semifinale
Foto: ATP Tour
Cosmin Pirv
29 oct. 2026, 19:41, Sport
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Alcaraz, numărul 3 mondial, a câștigat șapte game-uri consecutive după ce scorul primului set ajunsese la 1-1, însă Basilashvili a revenit în setul secund și a împins partida în tie-break.

Alcaraz a fost nevoit să salveze trei mingi de set înainte de a-și valorifica a patra minge de meci.

Partida a durat o oră și 41 de minute, iar victoria l-a dus pe spaniol la al 60-lea sfert de finală la nivel de circuit.

Pentru un loc în semifinale, Alcaraz îl va întâlni pe americanul Tommy Paul, care l-a învins joi pe Luciano Darderi, scor 6-1, 6-1. Spaniolul conduce cu 7-2 în meciurile directe cu Paul.

Tot joi, Daniil Medvedev s-a calificat în sferturile de finală după victoria cu Cameron Norrie, scor 4-6, 6-3, 7-6 (1). Următorul său adversar va fi Adrian Mannarino.

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