Alcaraz, în sferturile de finală la Viena. Cu cine va juca pentru un loc în semifinale

Alcaraz, numărul 3 mondial, a câștigat șapte game-uri consecutive după ce scorul primului set ajunsese la 1-1, însă Basilashvili a revenit în setul secund și a împins partida în tie-break.

Alcaraz a fost nevoit să salveze trei mingi de set înainte de a-și valorifica a patra minge de meci.

Partida a durat o oră și 41 de minute, iar victoria l-a dus pe spaniol la al 60-lea sfert de finală la nivel de circuit.

Pentru un loc în semifinale, Alcaraz îl va întâlni pe americanul Tommy Paul, care l-a învins joi pe Luciano Darderi, scor 6-1, 6-1. Spaniolul conduce cu 7-2 în meciurile directe cu Paul.

Tot joi, Daniil Medvedev s-a calificat în sferturile de finală după victoria cu Cameron Norrie, scor 4-6, 6-3, 7-6 (1). Următorul său adversar va fi Adrian Mannarino.