Alcaraz, eliminat la Shanghai de un adversar din afara Top 30. Alexander Zverev devine marele câștigător

Bergs, în vârstă de 27 de ani, l-a învins pe Alcaraz, cap de serie numărul 2 la Shanghai și ocupantul locului 3 mondial, cu 7-5, 7 – 6(4), după două ore și trei minute de joc, potrivit ATP.

Belgianul a reușit trei break-uri și a profitat de condițiile rapide de joc pentru a obține cea mai importantă victorie a carierei sale din perspectiva clasamentului adversarului.

Succesul confirmă ascensiunea lui Bergs, care în acest an și-a adjudecat și primul titlu ATP al carierei, pe iarba de la Eastbourne. La Shanghai, serviciul s-a dovedit una dintre principalele sale arme: belgianul a câștigat 79% dintre punctele jucate cu primul serviciu, 37 din 47.

Bergs a avut nevoie și de nervi puternici pentru a închide partida. A servit pentru victorie la 5 – 4 în setul secund, dar Alcaraz a reușit break-ul și a împins manșa în tie-break.

Belgianul nu s-a prăbușit după ratarea oportunității. A condus cu 3 – 1 în tie-break, iar de la 4 – 4 a câștigat trei puncte consecutive și a produs una dintre marile surprize ale turneului.

Zverev va încheia anul pe locul 1 ATP

Înfrângerea lui Alcaraz are consecințe majore pentru ierarhia mondială. Alexander Zverev, actualul număr 2 ATP, nu mai poate fi depășit în cursa pentru poziția de lider la finalul sezonului 2026.

Germanul va obține astfel în premieră distincția de lider mondial la final de an și va deveni primul jucător din Germania care reușește această performanță.

Pentru Alcaraz, eliminarea înseamnă și ratarea unei oportunități importante de a continua lupta pentru supremația clasamentului în ultimele turnee ale sezonului.

Bergs vrea din nou în sferturi la Shanghai

Victoria a egalat la 1 – 1 bilanțul întâlnirilor directe dintre Bergs și Alcaraz. Belgianul ajunsese până în sferturile Mastersului de la Shanghai și în sezonul precedent, iar acum se află la un singur succes de repetarea performanței.

În optimile de finală, Bergs urmează să îl întâlnească pe câștigătorul partidei dintre campionul en-titre Valentin Vacherot și americanul Tommy Paul.

Belgianul a recunoscut după meci că, în trecut, respectul exagerat pentru marile nume ale circuitului îl împiedica uneori să joace la adevărata sa valoare. Victoria împotriva lui Alcaraz îi oferă acum confirmarea că nu doar poate ține pasul cu jucătorii de top, ci îi poate și învinge.