Carlos Alcaraz s-a calificat în turul doi la Viena. Victorie în două seturi în fața lui Karen Khachanov

Alcaraz, al doilea favorit al turneului, a câștigat primul set cu 6-4, iar în setul secund a avut nevoie de tie-break pentru a încheia partida, cu 7-5. Meciul a durat două ore și patru minute.

Spaniolul a revenit în competiție după eliminarea din turul al treilea al turneului de la Shanghai, unde a fost învins de belgianul Zizou Bergs. Ultimul său titlu înainte de Viena a fost obținut la Tokyo, la începutul lunii octombrie.

Alcaraz participă la turneul de la Viena pentru prima dată din 2021. Competiția se desfășoară pe hard indoor, iar pentru spaniol reprezintă începutul pregătirii pentru ultima parte a sezonului, care include turneul ATP Finals de la Torino și finala Cupei Davis.

La Viena, Alcaraz urmărește să obțină al patrulea titlu pe circuitul ATP în 2026.

În turul doi, Alcaraz va întâlni câștigătorul din partida Nikoloz Basilashvili-Jurij Rodionov.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani are acum un bilanț de 22-0 la turneele ATP 500 de la înfrângerea suferită în finala de la Barcelona, din aprilie 2025, în fața lui Holger Rune.