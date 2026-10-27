CSM Oradea, fără antrenorul principal la meciul din Azerbaidjan. Mikko Riipinen are enteroviroză

„Antrenorul principal al echipei noastre, Mikko Riipinen, se confruntă cu o enteroviroză și nu a făcut deplasarea la Baku”, a anunțat marți clubul. Potrivit anunțului, informațiile privind starea de sănătate a antrenorului și revenirea sa alături de echipă vor fi comunicate ulterior.

Meciul cu Neftchi Baku este important pentru formația orădeană, care are două victorii și o înfrângere după primele trei etape și ocupă locul al doilea în Grupa H.

Adversara din Azerbaidjan nu a câștigat niciun meci în grupă, având trei înfrângeri, și caută primul succes în competiție.

Partida este programată miercuri, 28 octombrie, de la ora 15:00, și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube FIBA Basketball.

După întâlnirea din Azerbaidjan, CSM Oradea va juca în deplasare cu Rapid București, sâmbătă, 31 octombrie, apoi va întâlni formația Mykonos, în Grecia, marți, 3 noiembrie.