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CSM Oradea, fără antrenorul principal la meciul din Azerbaidjan. Mikko Riipinen are enteroviroză

CSM CSU Raiffeisen Oradea va juca fără antrenorul principal Mikko Riipinen în deplasarea din Azerbaidjan, după ce tehnicianul a fost diagnosticat cu enteroviroză și nu a făcut deplasarea la Baku. Orădenii întâlnesc miercuri formația Neftchi Baku, în etapa a patra din sezonul regulat al FIBA Europe Cup.
CSM Oradea, fără antrenorul principal la meciul din Azerbaidjan. Mikko Riipinen are enteroviroză
sursă foto: captură video
Cosmin Pirv
27 oct. 2026, 16:51, Sport
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„Antrenorul principal al echipei noastre, Mikko Riipinen, se confruntă cu o enteroviroză și nu a făcut deplasarea la Baku”, a anunțat marți clubul. Potrivit anunțului, informațiile privind starea de sănătate a antrenorului și revenirea sa alături de echipă vor fi comunicate ulterior.

Meciul cu Neftchi Baku este important pentru formația orădeană, care are două victorii și o înfrângere după primele trei etape și ocupă locul al doilea în Grupa H.

Adversara din Azerbaidjan nu a câștigat niciun meci în grupă, având trei înfrângeri, și caută primul succes în competiție.

Partida este programată miercuri, 28 octombrie, de la ora 15:00, și va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube FIBA Basketball.

După întâlnirea din Azerbaidjan, CSM Oradea va juca în deplasare cu Rapid București, sâmbătă, 31 octombrie, apoi va întâlni formația Mykonos, în Grecia, marți, 3 noiembrie.

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