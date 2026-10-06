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FIBA Europe Cup: Dinamo pierde la Girona, după un meci echilibrat decis în ultimul sfert

Dinamo București a fost învinsă, miercuri, în deplasare de FIATC Girona, scor 87-75, în prima etapă din FIBA Europe Cup. Bucureștenii au ținut aproape de formația spaniolă în primele trei sferturi, însă Girona s-a desprins decisiv în ultimele 10 minute.
FIBA Europe Cup: Dinamo pierde la Girona, după un meci echilibrat decis în ultimul sfert
Foto: FIATC Girona
Cosmin Pirv
07 oct. 2026, 00:09, Sport
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Partida din prima etapă din FIBA Europe Cup a fost echilibrată în cea mai mare parte a timpului, cu 15 egalități și 24 de schimbări ale echipei aflate la conducere.

Girona a câștigat primul sfert cu 23-19, iar Dinamo a redus diferența până la pauză, după ce s-a impus în sfertul al doilea, 25-24. Bucureștenii au câștigat și sfertul al treilea, 19-18, astfel că înaintea ultimelor 10 minute gazdele conduceau cu 65-63.

Girona a avut însă un ultim sfert mult mai bun, câștigat cu 22-12, și s-a impus cu 87-75.

Pentru Dinamo, Jonathan Stark, Derrick Marks și Anthony Roberts au înscris câte 18 puncte.

În celelalte meciuri din Grupa B, Szolnoki a pierdut pe teren propriu cu Zielona Gora, 80-90, iar Levice a fost învinsă acasă de Oostende, 69-76.

Dinamo va disputa următorul meci din FIBA Europe Cup pe 13 octombrie, pe teren propriu, împotriva formației Szolnoki.

Debut pentru Oradea și Craiova

CSM Oradea debutează miercuri în sezonul regulat al FIBA Europe Cup. De la ora 19.00, în Oradea Arena, vicecampioana României va întâlni Fribourg Olympic Basket, din Elveția.

Este primul meci în fața propriilor suporteri pentru noul antrenor principal, Mikko Riipinen, dar și pentru șapte dintre jucătorii echipei. Orădenii se află la cea de-a 11-a participare în FIBA Europe Cup.

SCM Universitatea Craiova, a treia echipă românească din competiție, debutează tot miercuri, de la ora 18.00, în deplasare, cu Kolossos Rhodes, din Grecia.

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