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Venus Williams încheie sezonul cu o nouă înfrângere. Eliminată de o jucătoare de 18 ani la Guangzhou

Venus Williams a fost eliminată în primul tur al turneului WTA 250 de la Guangzhou, după ce a pierdut în fața austriecei Lilli Tagger, în vârstă de 18 ani, cu scorul de 2-6, 2-6. Americanca de 46 de ani își încheie astfel sezonul de simplu fără victorie în circuitul WTA începând din iulie 2025.
Venus Williams încheie sezonul cu o nouă înfrângere. Eliminată de o jucătoare de 18 ani la Guangzhou
13 January 2026, Australia, Hobart: American tennis player Venus Williams plays a backhand return against Germany's Tatjana Maria during their women's singles round-of-32 tennis match at the 2026 Hobart International tennis tournament at the Domain Tennis Centre. Photo: Chris Kidd/AAP/dpa
Petre Apostol
27 oct. 2026, 15:03, Sport
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Venus Williams, fostă lideră mondială aflată în prezent pe locul 599 WTA, a beneficiat de o invitație pe tabloul principal al turneului din China. Lilli Tagger, una dintre tinerele jucătoare aflate în ascensiune în circuitul feminin, este favorita numărul patru a competiției, ocupând locul 53 mondial.

Tagger a reușit break încă din primul game al fiecărui set și nu i-a oferit americancei nicio oportunitate de a câștiga pe serviciul său. Deși Williams a salvat mai multe mingi de break, austriecei i-au revenit câte două break-uri în fiecare set, iar aceasta a închis ambele manșe cu 6-2.

O diferență de aproape 28 de ani între adversare

Partida a reprezentat și un duel între două generații foarte diferite ale tenisului feminin. Între Venus Williams, născută la 17 iunie 1980, și Lilli Tagger, născută la 17 februarie 2008, există o diferență de vârstă de 27 de ani și 245 de zile.

Potrivit publicației spaniole AS, confruntarea se numără printre meciurile cu cea mai mare diferență de vârstă din istoria tenisului feminin. Potrivit sursei citate, recordul îi aparține partidei dintre Martina Navratilova și Gisela Dulko, disputată la Roland Garros în 2004, când diferența dintre cele două jucătoare era de 28 de ani și 104 zile.

Venus Williams, fără victorie în circuitul WTA din iulie 2025

Înfrângerea de la Guangzhou prelungește la 16 seria meciurilor consecutive pierdute de Williams în circuitul WTA. Ultimul său succes la simplu datează de la turneul de la Washington, din iulie 2025, când a învins-o pe compatrioata sa Peyton Stearns.

Americanca a revenit în circuit în vara anului 2025, după o pauză de 16 luni, și a participat la mai multe competiții pe baza unor invitații speciale (wild card). În 2026, a evoluat inclusiv la Australian Open și US Open. La turneul american de Grand Slam, Williams a fost eliminată în primul tur atât la simplu, cât și la dublu.

Venus Williams este una dintre cele mai titrate jucătoare din istoria tenisului. A câștigat șapte titluri de Grand Slam la simplu și a ocupat timp de 11 săptămâni prima poziție în clasamentul mondial. De-a lungul carierei, a obținut și numeroase trofee la dublu, în special alături de sora sa, Serena Williams.

Lilli Tagger, o nouă victorie importantă în ascensiunea sa

Pentru Lilli Tagger, succesul împotriva fostului lider mondial vine după un sezon 2026 în care a făcut progrese importante. În iulie, austriaca a câștigat primul său titlu WTA la simplu, la turneul de la Praga, după ce a învins-o în finală pe ucraineanca Daria Snigur, cu 7-6 (3), 6-2.

Tagger a câștigat în 2025 și turneul junioarelor de la Roland Garros, devenind prima jucătoare din Austria care obține titlul la simplu feminin în competiția juvenilă de la Paris. Este pregătită de fosta campioană de Grand Slam Francesca Schiavone.

Williams a primit invitație și pe tabloul de dublu la Guangzhou, unde urma să evolueze alături de Janice Tjen, din Indonezia.

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