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Lista jucătoarelor calificate la Turneul Campioanelor, definitivată. Karolina Muchova completează tabloul

Jucătoarea cehă Karolina Muchova a obținut ultimul loc disponibil în competiția de simplu de la Turneul Campioanelor (WTA Finals), turneul care reunește la finalul sezonului cele mai bune opt tenismene ale anului. Competiția este programată între 8 și 15 noiembrie, la Indian Wells, în SUA.
Lista jucătoarelor calificate la Turneul Campioanelor, definitivată. Karolina Muchova completează tabloul
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
21 oct. 2026, 18:04, Sport
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Confirmarea a venit miercuri din partea Asociației profesioniste de tenis feminin WTA. Pentru Muchova, aceasta va fi a doua calificare la Turneul Campioanelor. Jucătoarea din Cehia ar fi trebuit să participe și la ediția din 2023, dar s-a retras atunci din cauza unei accidentări.

Două trofee și o finală de Grand Slam în 2026

Muchova a avut un sezon foarte bun, cu două titluri câștigate pe suprafețe diferite. Ea s-a impus la turneul WTA 1000 de la Doha, pe hard, și la competiția WTA 500 de la Bad Homburg, disputată pe iarbă.

Jucătoarea din Cehia a mai jucat finala turneului de la Stuttgart, pe zgură, și a ajuns pentru a doua oară în ultimul act al unui turneu de Grand Slam, la Wimbledon.

Cele opt jucătoare calificate

La Indian Wells vor participa, în proba de simplu, Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Linda Noskova, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elina Svitolina și Karolina Muchova.

Turneul se dispută în sistem round-robin, cu două grupe de câte patru jucătoare. Primele două clasate din fiecare grupă avansează în semifinale, iar câștigătoarele se întâlnesc în finală.

Alte două echipe au obținut calificarea la dublu

WTA a anunțat și calificarea perechilor Su-Wei Hsieh – Jelena Ostapenko și Ellen Perez – Demi Schuurs în competiția de dublu.

Hsieh și Ostapenko vor participa pentru a doua oară împreună la Turneul Campioanelor, după ce anul trecut au ajuns în semifinale. În 2026, cele două au câștigat turneul WTA 500 de la Brisbane și au jucat finala competiției WTA 1000 de la Doha.

Pentru Perez și Schuurs, aceasta este prima calificare ca echipă. Cele două au disputat finala de la Bad Homburg și au ajuns în semifinale la Adelaide și Stuttgart.

Turneul Campioanelor va avea loc la Indian Wells Tennis Garden, între 8 și 15 noiembrie 2026. Din 2027, turneul se va muta la Charlotte, în Carolina de Nord.

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