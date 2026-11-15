Rusia vs. Ucraina în SUA. Meci de tenis cu miză politică la Indian Wells, se întâlnesc o rusoaică și o ucraineancă

Ucraineanca Elina Svitolina, locul 6 mondial, o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva, locul 3 în clasamentul WTA. Este un meci de tenis cu miză politică având în vedere conflictul dintre cele două țări.
Svitolina a făcut deseori comentarii despre dramele din țara sa. Rusoaica în vârstă de 19 ani concurează fără steag ca urmare a regulilor stabilite de organizatorii turneelor de tenis din circuitul feminin.
Sâmbătă, în semifinale, Elina Svitolina a trecut categoric de cehoaica Linda Noskova. Ea a cedat doar trei game-uri în fața campioanei de la Wimbledon.
Rezultatul marchează o revenire remarcabilă pentru Svitolina. Ucraineanca a suferit o înfrângere drastică în primul meci din grupă de la Indian Wells chiar împotriva rusoaicei Mirra Andreeva. Este pentru a treia oară când Svitolina ajunge în finala turneului de final de sezon, ea reușind să câștige trofeul în 2018.
În cealaltă semifinală, Andreeva a învins-o în două seturi pe Jessica Pegula. Campioana la French Open a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 22 de ani care ajunge în ultimul act al Turneului Campioanelor. Precedentul record aparține altei rusoaice. Maria Sharapova avea 17 ani când a câștigat titlul în 2004.
Finala de la Turneul Campioanelor va fi duminică seara. Mirra Andreeva și Elina Svitolina se vor confrunta de la ora 22.00 (ora României n.r.).