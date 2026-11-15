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Rusia vs. Ucraina în SUA. Meci de tenis cu miză politică la Indian Wells, se întâlnesc o rusoaică și o ucraineancă

O rusoaică și o ucraineancă se vor întâlni în finala Turneului Campioanelor. Partida de tenis se va desfășura duminică seara, ora României. Turneul are loc în SUA, la Indian Wells.
Rusia vs. Ucraina în SUA. Meci de tenis cu miză politică la Indian Wells, se întâlnesc o rusoaică și o ucraineancă
Elina Svitolina. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
15 nov. 2026, 08:49, Politic
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Ucraineanca Elina Svitolina, locul 6 mondial, o va întâlni pe rusoaica Mirra Andreeva, locul 3 în clasamentul WTA. Este un meci de tenis cu miză politică având în vedere conflictul dintre cele două țări.

Svitolina a făcut deseori comentarii despre dramele din țara sa. Rusoaica în vârstă de 19 ani concurează fără steag ca urmare a regulilor stabilite de organizatorii turneelor de tenis din circuitul feminin.

Svitolina și Andreeva au obținut victorii categorice în semifinale

Sâmbătă, în semifinale, Elina Svitolina a trecut categoric de cehoaica Linda Noskova. Ea a cedat doar trei game-uri în fața campioanei de la Wimbledon.

Rezultatul marchează o revenire remarcabilă pentru Svitolina. Ucraineanca a suferit o înfrângere drastică în primul meci din grupă de la Indian Wells chiar împotriva rusoaicei Mirra Andreeva. Este pentru a treia oară când Svitolina ajunge în finala turneului de final de sezon, ea reușind să câștige trofeul în 2018.

În cealaltă semifinală, Andreeva a învins-o în două seturi pe Jessica Pegula. Campioana la French Open a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 22 de ani care ajunge în ultimul act al Turneului Campioanelor. Precedentul record aparține altei rusoaice. Maria Sharapova avea 17 ani când a câștigat titlul în 2004.

Finala va fi duminică

Finala de la Turneul Campioanelor va fi duminică seara. Mirra Andreeva și Elina Svitolina se vor confrunta de la ora 22.00 (ora României n.r.).

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