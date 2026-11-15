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Comandant Hamas, ucis într-un atac nocturn al armatei israeliene

Un comandant Hamas a fost ucis într-un atac nocturn al armatei israeliene. Operațiunea s-a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Comandant Hamas, ucis într-un atac nocturn al armatei israeliene
Hepta/Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
15 nov. 2026, 07:59, Politic
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Armata israeliană a anunțat uciderea comandantului Brigăzii Rafah a Hamas într-un atac desfășurat în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Potrivit The Times of Israel, armata israeliană (IDF) și agenția de securitate Shin Bet au confirmat că Samir Abu Younis a fost ucis într-un atac care a avut loc în sudul Fâșiei Gaza. Duminică dimineața și gruparea Hamas a anunțat moartea lui Abu Younis.

Ce a transmis IDF depre comandantul Hamas

IDF a mai transmis că Abu Younis a deținut funcția de comandant al Brigăzii Rafah timp de „doar aproximativ două luni, după eliminarea fostului comandant al brigăzii, Nael Abu Obeid, la data de 15 septembrie”.

„Anterior, el a ocupat o serie de funcții în cadrul brigăzii, inclusiv pe cea de adjunct al comandantului Brigăzii Rafah și comandant al Batalionului Tel Sultan”, au explicat reprezentanții

IDF care l-au descris pe Abu Younis drept o „figură-cheie în rândul membrilor de rang înalt ai Hamas”.

Potrivit armatei israeliene, Abu Younis a coordonat teroriștii din brigada sa pentru a efectua atacuri împotriva civililor și a trupelor israeliene. Brigada operează din zona Khan Younis, întrucât Rafah se află sub controlul IDF.

„În plus, el a acționat pentru refacerea capacităților brigăzii și ale organizației teroriste Hamas”, a mai menționat armata.

Cum a fost atacul nocturn

IDF a precizat că a luat măsuri pentru a minimiza riscurile pentru civili în timpul atacului, „inclusiv prin utilizarea de muniție de precizie și supraveghere aeriană”.

Imaginile publicate de armata israeliană surprind momentul în care Abu Younis devine ținta atacului. Acesta se afla pe o stradă.

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