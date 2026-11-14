Liderii din PNL vin la nuntă. Zi mare pentru familia Bolojan: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește

Mai mulți lideri de la nivel local și național au ajuns la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Maria Lucia. Premierul i-a întâmpinat pe invitați, alături de partenera sa, potrivit Gândul.

Emil Boc, primarul PNL al Clujului și-a făcut apariția alături de soția sa, Oana Boc. Cei doi au venit îmbrăcați elegant, pentru a sărbători căsătoria dintre Maria Lucia și fostul fotbalist.

Vasile Blaga, de la București la Oradea

Vasile Blaga, senator al Partidului Național Liberal, a venit la Oradea pentru nunta din familia lui Ilie Bolojan. Liderul a fost însoțit de partenera sa.

Primarul Oradei, alături de predecesorul său la șefie

Ilie Bolojan a avut funcția de primar al Oradei, înainte de a fi premier. Sâmbătă, succesorul său, Florin Birta, a venit să îi fie alături, la nunta fiicei lui.

Fiica fostului premier se căsătorește cu Daniel Bota, fost fotbalist și, în prezent, antreprenor.

Bota a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în 2013, când formația evolua în Liga a II-a. Ulterior, acesta s-a retras din activitatea sportivă și s-a orientat către mediul de afaceri.