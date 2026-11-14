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Liderii din PNL vin la nuntă. Zi mare pentru familia Bolojan: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește

Liderii din PNL încep să își facă apariția la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, președintele partidului. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul orașului Oradea, au ajuns deja la eveniment.
Liderii din PNL vin la nuntă. Zi mare pentru familia Bolojan: fiica cea mare a fostului premier se căsătorește
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Tara Ionescu
14 nov. 2026, 21:56, Politic
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Mai mulți lideri de la nivel local și național au ajuns la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, Maria Lucia. Premierul i-a întâmpinat pe invitați, alături de partenera sa, potrivit Gândul.

Emil Boc, primarul PNL al Clujului și-a făcut apariția alături de soția sa, Oana Boc. Cei doi au venit îmbrăcați elegant, pentru a sărbători căsătoria dintre Maria Lucia și fostul fotbalist.

Sursa foto: Gândul

Vasile Blaga, de la București la Oradea

Vasile Blaga, senator al Partidului Național Liberal, a venit la Oradea pentru nunta din familia lui Ilie Bolojan. Liderul a fost însoțit de partenera sa.

Sursa foto: Gândul

Sursa foto: Gândul

Primarul Oradei, alături de predecesorul său la șefie

Ilie Bolojan a avut funcția de primar al Oradei, înainte de a fi premier. Sâmbătă, succesorul său, Florin Birta, a venit să îi fie alături, la nunta fiicei lui.

Sursa foto: Gândul

Fiica fostului premier se căsătorește cu Daniel Bota, fost fotbalist și, în prezent, antreprenor.

Bota a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în 2013, când formația evolua în Liga a II-a. Ulterior, acesta s-a retras din activitatea sportivă și s-a orientat către mediul de afaceri.

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