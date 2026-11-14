Ministrul Apărării a vizitat structurile Forțelor Navale din Constanța. Ce schimbări sunt necesare pentru ca Armata să țină pasul cu tehnologia

Ministrul Apărării, Radu Ștefan Oprea, a anunțat sâmbătă că a vizitat mai multe structuri militare, de instruire și de învățământ din garnizoana Constanța, unde a discutat cu militarii și comandanții Forțelor Navale Române despre pregătire, echipamente și nevoile pentru îndeplinirea misiunilor.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul a spus că a vrut să vadă cum se desfășoară activitatea militarilor și în ce condiții se pregătesc.

„Responsabilitatea mea este să mă asigur că militarii au condițiile, echipamentele și sprijinul de care au nevoie. Iar pentru asta trebuie să fim aproape de ei, să le cunoaștem nevoile și să transformăm problemele identificate în soluții concrete”, a transmis ministrul.

Vizita a început în Portul Constanța, unde ministrul a urcat la bordul fregatei F222, al Navei-Școală „Mircea” și al Vânătorului de Mine 270. Apoi, acesta a mers la Centrul 39 Scafandri, la Brigada 243 Radioelectronică și Observare, la șantierul noului sediu al Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” și la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.

În cadrul întâlnirilor, reprezentanții Forțelor Navale i-au prezentat modul în care au fost aplicate lecțiile desprinse din războiul din Ucraina.

Discuțiile au vizat dezvoltarea capacităților de utilizare a dronelor și a sistemelor prin care acestea pot fi detectate și contracarate. Militarii au povestit și despre situațiile uzuale cu care se confruntă în activitatea zilnică.

Ministrul Apărării a semnalat că Marea Neagră reprezintă un spațiu de securitate de interes direct pentru România, iar situația din regiune „ne obligă să fim permanent pregătiți”.

„Pentru că Marea Neagră este un spațiu de securitate de interes direct pentru România. Evoluțiile din regiune, inclusiv incidentele în care drone se apropie de spațiul aerian românesc sau sunt detectate pe apă, ne obligă să fim permanent pregătiți și să ne adaptăm”, a scris Radu Oprea pe Facebook.

Radu Oprea cere proceduri mai rapide pentru achiziția de echipamente militare

Unul dintre subiectele importante abordate de ministrul Apărării a fost ritmul în care Armata poate achiziționa echipamente și tehnologii noi.

Acesta afirmă că procedurile existente în prezent trebuie să fie mai rapide și mai flexibile, mai ales în domeniile în care tehnologia se schimbă de la o lună la alta.

„Știu că tehnologia evoluează într-un ritm foarte rapid, iar noi trebuie să ținem pasul. Nu putem permite ca procedurile de achiziție să dureze atât de mult încât, în momentul în care primim echipamentele, acestea să fie deja depășite tehnologic. De aceea avem nevoie de mecanisme mai rapide și mai flexibile pentru achiziția unor capabilități în domenii în care schimbările se produc de la o lună la alta. Este o temă pe care o voi susține și la nivel european”, a transmis ministrul Apărării.

O altă prioritate menționată de Radu Oprea este dezvoltarea cercetării și consolidarea legăturii dintre Armată, mediul științific și industria de apărare.

„Un alt subiect important pentru mine este cercetarea și dezvoltarea. Și la Constanța mi s-a confirmat că avem nevoie de o legătură mult mai strânsă între nevoile operaționale ale Armatei, cercetarea științifică și industria de apărare. România trebuie să aibă capacitatea de a identifica, testa și integra rapid soluții tehnologice noi”, a scris acesta.

Acesta a mai scris în postare că discuțiile pe care le-a avut cu militarii i-au oferit o „imagine mai clară asupra problemelor și priorităților” Forțelor Navale Române.

„Plec de la Forțele Navale Române cu o imagine mai clară asupra problemelor și priorităților militarilor de acolo. I-am ascultat și le-am înțeles nevoile. Și în calitate de ministru al apărării mă voi implica în găsirea soluțiilor, inclusiv acolo unde este nevoie de modificări legislative sau de accelerarea unor procese administrative”, a precizat Radu Oprea.