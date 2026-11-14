Gianina Șerban, la Forum Europa:„Europa este a noastră, Europa este a națiunilor”

Sute de femei s-au reunit la Palatul Parlamentului pentru a participa la gala „Regina Maria a României – Puterea femeilor care fac istorie”.

„Mesajul din această seară, din punctul meu de vedere, este un mesaj foarte simplu și ușor de înțeles pentru toată lumea. Femeia a fost și este o voce în societate și o voce în familie. Femeia are cel mai important rol în societate, pentru că rolul unei femei nu este doar acela de a fi o voce. Noi dăm viață, noi creăm viitorul, pentru că viitorul oricărei țări se formează în familie, așa cum creștem copiii. Și atunci rolul femeii în societate este foarte important. Este o bucurie să ai alături femei puternice, să ai alături femei echilibrate într-o lume a bărbaților. Dar atât în politică cât și în orice companie este nevoie de echilibru, este nevoie de cumpătare. Și noi suntem cele care putem aduce aceste valori”, a declarat Gianina Șerban.

Participanți din 59 de țări la evenimentul AUR

Reprezentanta AUR a dezvăluit că la evenimentul AUR participă invitați din peste 59 de țări.

„Forum Europa, un eveniment important pentru România. Am avut invitați din peste 59 de state, colegi parlamentari din statele participante la Forum Europa, unde mesajul a fost la unison – Europa este a noastră, Europa este a națiunilor. Europa trebuie să fie formată din state puternice și suverane, pentru că doar așa poți avea o echipă puternică. Și Europa poate fi considerată o echipă formată din mai mulți participanți, dar dacă acei participanți și acele țări nu sunt state puternice, state echilibrate, state care să își apere propriile valori, propriile tradiții, propriile legi, atunci nu poți forma o Europa puternică”, a declarat, pentru Mediafax, Gianina Șerban.

Temele abordate în cadrul Forum Europa

Deputatul a vorbit despre principalele teme abordate în cadrul Forum Europa.

„Principalele teme au fost suveranitatea țărilor, membre ale Uniunii Europene, respectul reciproc, pentru că în orice parteneriat trebuie să existe un respect reciproc și trebuie să avem aceleași participări și aceleași câștiguri. Nu se poate doar să se ceară și să nu se primească nimic înapoi. Și atunci, dacă plecăm de la fundament, de la baza, de respect reciproc, de ajutor reciproc, putem avea o colaborare și un câștig de ambele părți. România este membră a Uniunii Europene, România face parte din Europa de când existăm, pentru că geografic suntem situați acolo unde suntem, dar facem parte și suntem parte integrantă și din Uniunea Europeană. Mesajul a fost unul simplu, din partea tuturor participanților – Suntem membri ai Uniunii Europene, dar suntem membri care vrem să fim respectați și bineînțeles să oferim respect și colaborare și câștig reciproc”, a precizat Gianina Șerban.