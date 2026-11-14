Soția lui Călin Georgescu, prima reacție după protest: „Ați ales să fiți părtași la suferința unui deținut politic”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale care se află acum în Arestul Poliției, le-a mulțumit simpatizanților prezenți la manifestațiile de sâmbătă.

„La fiecare dintre voi, familia mea mare, mă gândesc cu o recunoștință pe care mi-e atât de greu să o așez în cuvinte”, a transmis Cristela, printr-o postare publicată pe rețelele de socializare.

„Poate că unii dintre noi am obosit”

Soția lui Călin Georgescu le-a transmis susținătorilor și încurajări, pe lângă mulțumirile adresate celor care au ieșit în stradă, în condiții meteorologice nefavorabile.

„Creștini fiind, nu ne putem permite să ne descurajăm de această nedreptate care a îmbrăcat cea mai pură formă a unei persecuții politice. Trăim o încercare dureroasă”, mai susține aceasta.

La manifestațiile pentru Călin Georgescu de sâmbătă au participat peste 10.000 de persoane. Ele au avut loc în fața Palatului Parlamentului, iar, mai apoi, simpatizanții fostului candidat la alegerile prezidențiale au pornit către sediul Arestului Central, acolo unde acesta se află după gratii.