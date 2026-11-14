Ramona-Ioana Bruynseels, la Forum Europa: „Femeile trebuie să fie parte din istorie”

Deputatul AUR, Ramona-Ioana Bruynseels, a ținut un discurs dedicat femeilor din România în cea de-a doua zi a Forum Europa.

Sute de femei s-au reunit la Palatul Parlamentului pentru a participa la gala „Regina Maria a României – Puterea femeilor care fac istorie”.

„Au venit femei din toate colțurile României, femei care au lăsat acasă copii, soți, părinți, responsabilități și griji. Femei care au făcut ore pe drum, care au venit după zile obositoare de muncă, dar iată că au găsit timp și puterea necesară ca să fim aici, împreună. Prezența voastră aici contează. Vă mulțumim din suflet”, a spus Ramona-Ioana Bruynseels.

Reprezentanta AUR s-a referit la importanța evenimentului.

„Ne aflăm aici, în Palatul Parlamentului, un loc în care, după cum știți și vedeți zi de zi, se scriu istoria și, totodată, viitorul României. Și cred că, simbolic, suntem aici, împreună, pentru că femeile trebuie să fie parte din istorie. Astăzi nu este o seară obișnuită. Este seara în care privim cu respect față de ceea ce am primit, ce am moștenit de la generațiile anterioare, privim cu demnitate la ceea ce suntem și reprezentăm noi și privim, totodată, cu încredere la ceea ce urmează să construim.

De aceea, am ales ca această seară să fie sub semnul a trei cuvinte – 1.Moștenire 2. Demnitate 3. Continuitate Moștenire pentru că avem datoria să nu uităm de unde ne tragem, de unde venim. Demnitate pentru că orice femeie merită respect, merită să fie ascultată și, categoric, merită să fie prețuită. Continuitate pentru că povestea României se scrie de fiecare generație. Fiecare generație are datoria să ducă mai departe ceea ce a primit, iar pentru aceste trei cuvinte am ales o personalitate care le închipează într-un mod extraordinar – Regina Maria”, a mai spus Ramona-Ioana Bruynseels.

Ziua Reginei Maria

Deputatul a amintit și de proiectul legislativ prin care data de 29 octombrie a devenit oficial „Ziua Reginei Maria”.

„Nu întâmplător am ales-o pe Regina Maria a României ca simbol al acestei seri și al acestei țări, al țării noastre. A fost o femeie care a înțeles că iubirea de țară se dovedește în primul și primul rând prin fapte. Pentru că a fost o femeie care și-a asumat responsabilitatea de a fi alături de oameni. A fost aproape de răniți, de soldați, de cei aflați în suferință.

A mers oriunde era nevoie de prezența ei și a arătat că de fiecare dată curajul înseamnă pur și simplu să nu întorci privirea atunci când cineva chiar are nevoie de ajutorul tău și se uită la tine cu încredere. Am ales-o pe Regina Maria pentru că ea a înțeles greutatea responsabilității față de un popor, chiar dacă nu provenea din rândurile poporului pe care l-a servit cu atât de multă iubire”, a completat Ramona-Ioana Bruynseels.

Un eveniment internațional organizat de AUR

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) organizează, în perioada 13-15 noiembrie, la Palatul Parlamentului din București, Forum Europa – „Viziune, Identitate, Educație”, o reuniune internațională dedicată apărării suveranității naționale, identității europene și dreptului popoarelor de a-și decide singure viitorul.

Evenimentul aduce împreună lideri politici, parlamentari, europarlamentari, diplomați și reprezentanți ai mișcărilor conservatoare și suveraniste din Europa și din întreaga lume.

Timp de trei zile, Bucureștiul găzduiește conferințe, dezbateri și întâlniri internaționale la care sunt așteptate câteva mii de persoane și peste 200 de invitați din străinătate. Forum Europa oferă un cadru de dialog și cooperare între reprezentanții formațiunilor politice care susțin o Europă a națiunilor libere, în care suveranitatea statelor, identitatea națională și voința cetățenilor reprezintă principii fundamentale.