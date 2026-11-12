Atac de amploare asupra Moscovei. Aeroporturile au fost închise

Moscova este vizată de un atac aerian de amploare. În noaptea de joi spre vineri, dronele lansate de armata ucraineană se îndreaptă spre capitala Rusiei, potrivit Nexta. Sursa menționată menționează un posibil număr record de drone.

Autoritățile din Rusia au luat măsuri. Printre altele, toate aeroporturile din Moscova au fost închise. Nu este pentru prima dată când dronele ucrainene afectează traficul aerian în zona Moscova. În ultimele luni, ucrainenii au intensificat atacurile asupra capitalei reușind să bulverseze circulația avioanelor.

Emisarii lui Trump au ajuns joi la Moscova

Atacul de amploare are loc în aceeași zi în care emisarii lui Trump au ajuns la Moscova. Steve Witkoff și Jared Kushner, reprezentanții președintelui american, au sosit joi la Moscova pentru o nouă rundă de negocieri cu Vladimir Putin privind încheierea războiului din Ucraina.

Vizita are loc după două zile de discuții între Rusia, Ucraina și Statele Unite, desfășurate la Abu Dhabi.

Cei doi emisari americani au fost întâmpinați pe aeroportul Vnukovo de Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus. Acesta i-a însoțit spre centrul Moscovei, unde a avut loc întâlnirea cu Putin. Pentru Witkoff, a fost a zecea întâlnire față în față cu liderul rus.