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Ministrul Energiei anunță noi măsuri pentru Centrala de la Cernavodă

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat noi măsuri privind Centrala de la Cernavodă. Demnitarul a menționat relansarea proiectului Bala 2 și a anunțat că a cerut realizarea unor lucrări de dragare pe Dunăre.
Ministrul Energiei anunță noi măsuri pentru Centrala de la Cernavodă
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.
Petru Mazilu
12 nov. 2026, 23:22, Economic
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Anunțul a fost făcut joi seara pe Facebook. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a transmis că la nivel ministerial a fost înființat un grup de lucru care va analiza demersurile necesare pentru implementarea proiectului Bala 2. Discuțiile vizează și Ministerul Transporturilor.

„Siguranța energetică și continuitatea funcționării Centralei de la Cernavodă sunt priorități! În urma discuțiilor tehnice purtate astăzi cu Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, a fost înființat un grup de lucru care va analiza și coordona demersurile necesare pentru implementarea proiectului BALA 2, cu accent pe asigurarea debitelor de apă necesare funcționării în condiții de siguranță a Centralei Nucleare de la Cernavodă”, a scris ministrul Energiei.

Ministrul Energiei anunță lucrări de dragare

Dumitru Chisăliță a mai anunțat că a solicitat efectuarea unor lucrări de dragare pe Dunăre în zona Cernavodă.

„Ne dorim să identificăm soluții durabile, astfel încât situația din această vară, care a afectat funcționarea centralei pe fondul nivelului scăzut al Dunării, să nu se mai repete. În acest sens, am solicitat realizarea unor lucrări de dragare pe Dunăre amonte de Cernavodă, pentru asigurarea debitelor necesare răcirii reactoarelor și, implicit, a funcționării optime a centralei de la Cernavodă, esențială pentru securitatea energetică a României”, a adăugat ministrul Energiei.

Proiectul cunoscut sub numele Bala 2 are rolul să provoace creșterea nivelului Dunării pe brațul Bala. De acolo se face alimentarea cu apă pentru răcirea instalațiilor de la centrala nucleară de la Cernavodă. Recent, costul Proiectului Bala 2 a fost actualizat de Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați.

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