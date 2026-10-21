Iga Swiatek își încheie sezonul 2026 din cauza problemelor medicale. Poloneza va rata Turneul Campioanelor

Decizia a fost anunțată într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram și vine după retragerea de la turneul WTA de la Ningbo, China, din cauza unei probleme persistente la coapsa stângă. Accidentarea a afectat-o și în timpul turneului de la Wuhan, unde a pierdut în semifinale în fața compatrioatei Maja Chwalińska.

„Acesta a fost unul dintre cele mai solicitante sezoane din cariera mea, cu multe provocări, schimbări și lecții pe parcurs. Sunt deosebit de mândră de munca depusă în a doua jumătate a anului și de progresul obținut. Îmi oferă multă încredere pentru ceea ce va urma”, a transmis Swiatek.

Jucătoarea în vârstă de 25 de ani a explicat că intensitatea ultimelor luni și, mai ales, a ultimilor doi ani a determinat-o să acorde mai mult timp recuperării, pentru a reveni în competiții într-o formă fizică optimă.

„Simt că am nevoie să mă odihnesc și să-mi recuperez complet organismul. Așa că exact asta voi face, de această dată pentru o perioadă ceva mai lungă. Am decis să-mi închei sezonul aici, ceea ce înseamnă că nu voi mai participa la alte turnee în acest an”, a precizat sportiva.

„Voi reveni cu pasiune și motivație pentru a continua să mă perfecționez”, a încheiat jucătoarea, mulțumindu-le fanilor pentru susținere.

Swiatek ratează Turneul Campioanelor

Încheierea anticipată a sezonului o scoate pe poloneză din cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor, competiția care reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului. Turneul este programat în perioada 8-15 noiembrie, la Indian Wells.

Swiatek participase la fiecare ediție a competiției începând din 2021 și a câștigat trofeul în 2023.

Un singur trofeu în sezonul 2026

Poloneza încheie anul cu un bilanț de 39 de victorii și 15 înfrângeri la simplu. Singurul său titlu din 2026 a fost obținut în august, la turneul WTA 1000 de la Toronto, unde a învins-o în finală pe actuala ocupantă a primei poziții mondiale, Elena Rybakina, cu 6-2, 6-3. Acela a fost al 26-lea titlu WTA din cariera sa și al 12-lea la categoria WTA 1000.

În schimb, Swiatek nu a reușit să treacă de faza sferturilor de finală la niciunul dintre cele patru turnee de Grand Slam disputate în 2026. Ultimul său triumf într-un turneu major a fost cel de la Wimbledon, în 2025.

Poloneza se află pe locul al nouălea în clasamentul WTA în prezent.