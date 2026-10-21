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Iga Swiatek își încheie sezonul 2026 din cauza problemelor medicale. Poloneza va rata Turneul Campioanelor

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, de șase ori campioană de Grand Slam și fost lider mondial, a anunțat că își încheie sezonul competițional 2026 și nu va mai participa la niciun turneu în acest an, invocând nevoia de odihnă și recuperare fizică după o perioadă solicitantă.
Iga Swiatek își încheie sezonul 2026 din cauza problemelor medicale. Poloneza va rata Turneul Campioanelor
sursă foto: Zou Zheng/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
21 oct. 2026, 10:27, Sport
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Decizia a fost anunțată într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram și vine după retragerea de la turneul WTA de la Ningbo, China, din cauza unei probleme persistente la coapsa stângă. Accidentarea a afectat-o și în timpul turneului de la Wuhan, unde a pierdut în semifinale în fața compatrioatei Maja Chwalińska.

„Acesta a fost unul dintre cele mai solicitante sezoane din cariera mea, cu multe provocări, schimbări și lecții pe parcurs. Sunt deosebit de mândră de munca depusă în a doua jumătate a anului și de progresul obținut. Îmi oferă multă încredere pentru ceea ce va urma”, a transmis Swiatek.

Jucătoarea în vârstă de 25 de ani a explicat că intensitatea ultimelor luni și, mai ales, a ultimilor doi ani a determinat-o să acorde mai mult timp recuperării, pentru a reveni în competiții într-o formă fizică optimă.

„Simt că am nevoie să mă odihnesc și să-mi recuperez complet organismul. Așa că exact asta voi face, de această dată pentru o perioadă ceva mai lungă. Am decis să-mi închei sezonul aici, ceea ce înseamnă că nu voi mai participa la alte turnee în acest an”, a precizat sportiva.

„Voi reveni cu pasiune și motivație pentru a continua să mă perfecționez”, a încheiat jucătoarea, mulțumindu-le fanilor pentru susținere.

Swiatek ratează Turneul Campioanelor

Încheierea anticipată a sezonului o scoate pe poloneză din cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor, competiția care reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului. Turneul este programat în perioada 8-15 noiembrie, la Indian Wells.

Swiatek participase la fiecare ediție a competiției începând din 2021 și a câștigat trofeul în 2023.

Un singur trofeu în sezonul 2026

Poloneza încheie anul cu un bilanț de 39 de victorii și 15 înfrângeri la simplu. Singurul său titlu din 2026 a fost obținut în august, la turneul WTA 1000 de la Toronto, unde a învins-o în finală pe actuala ocupantă a primei poziții mondiale, Elena Rybakina, cu 6-2, 6-3. Acela a fost al 26-lea titlu WTA din cariera sa și al 12-lea la categoria WTA 1000.

În schimb, Swiatek nu a reușit să treacă de faza sferturilor de finală la niciunul dintre cele patru turnee de Grand Slam disputate în 2026. Ultimul său triumf într-un turneu major a fost cel de la Wimbledon, în 2025.

Poloneza se află pe locul al nouălea în clasamentul WTA în prezent.

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