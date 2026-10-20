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Sorana Cîrstea își cunoaște adversara din turul secund de la Ningbo. Românca a învins-o la Wimbledon

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va întâlni pe cehoaica Sara Bejlek în turul secund al turneului WTA 500 de la Ningbo (China), după ce aceasta a învins-o marți pe americanca Alycia Parks, care a înlocuit-o pe Xiyu Wang, din China, retrasă de pe tabloul principal.
Sorana Cîrstea își cunoaște adversara din turul secund de la Ningbo. Românca a învins-o la Wimbledon
sursă foto: Ren Yong/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
20 oct. 2026, 10:55, Sport
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Sara Bejlek, ocupanta locului 32 WTA, s-a impus după două ore și 24 de minute de joc, revenind după pierderea primului set. Parks, clasată pe poziția 64 mondială și intrată pe tabloul principal ca lucky loser, a câștigat prima manșă cu 6-4. Însă, jucătoarea cehă a controlat următoarele două seturi, pe care le-a adjudecat cu 6-3.

Sorana Cîrstea, a opta favorită a competiției și ocupantă a poziției a 17-a în clasamentul mondial, a ajuns în turul secund după ce a învins-o luni pe chinezoaica Han Shi, cu 6-3, 6-2.

Cîrstea și Sara Bejlek s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în primul tur al turneului de la Wimbledon din acest an. Românca s-a impus atunci în două seturi, cu scorul de 6-1, 7-6 (8-6).

Partida dintre Sorana Cîrstea și Sara Bejlek este programată miercuri.

Turneul de la Ningbo se desfășoară în perioada 19-25 octombrie, pe terenuri cu suprafață dură, și are premii totale de aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Câștigătoarea competiției va primi 500 de puncte în clasamentul WTA și un premiu de 185.500 de dolari.

Principala favorită a turneului este kazaha Elena Rybakina, campioana en-titre și liderul din clasamentul mondial.

A doua favorită a competiției, poloneza Iga Swiatek, s-a retras marți, din cauza unei accidentări la coapsa stângă. Este înlocuită de rusoaica Anastasia Zakharova.

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