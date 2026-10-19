Sorana Cîrstea începe cu dreptul la Ningbo. Românca avansează în turul al doilea al turneului WTA 500

Sorana Cîrstea, desemnată cap de serie numărul 8, s-a impus după o oră și 15 minute de joc, cu scorul de 6-3, 6-2.

Românca a încheiat partida cu 16 lovituri direct câștigătoare, față de cele zece reușite de adversara sa. Cele două jucătoare au comis câte 22 de erori neforțate, însă Cîrstea a gestionat mai bine momentele importante ale meciului și a câștigat cinci dintre cele zece mingi de break pe care le-a avut. Han Shi a fructificat două dintre cele patru oportunități de break.

Jucătoarea română nu a reușit niciun as și a comis trei duble greșeli, în timp ce chinezoaica a înregistrat un as și două duble greșeli.

Succesul de la Ningbo vine după eliminarea suferită de Cîrstea săptămâna trecută, în primul tur al turneului WTA 1000 de la Wuhan. Atunci, românca a fost învinsă de chinezoaica Hanyu Guo, în trei seturi, după ce Cîrstea câștigase primul act la 1.

În turul al doilea, românca o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre cehoaica Sara Bejlek și chinezoaica Xiyu Wang.

Turneul de la Ningbo face parte din categoria WTA 500, având un fond total de premiere de aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Elena Rybakina, liderul clasamentului mondial și campioana en-titre, este principala favorită a turneului, urmată de poloneza Iga Świątek.

Pentru calificarea în turul secund, Sorana Cîrstea și-a asigurat 60 de puncte în clasamentul WTA și un premiu total de 17.795 de dolari.