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Sorana Cîrstea coboară un loc în clasamentul WTA. Campioana de la Wuhan se apropie de Top 10

Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine clasată jucătoare română în ierarhia mondială de tenis feminin, publicată luni, sportiva de 36 de ani coborând o poziție, după eliminarea din primul tur de la Wuhan, săptămâna trecută. În Top 10 nu s-a produs nicio modificare, Elena Rybakina conducând ierarhia.
Sorana Cîrstea coboară un loc în clasamentul WTA. Campioana de la Wuhan se apropie de Top 10
sursă foto: Ren Yong/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
19 oct. 2026, 10:22, Sport
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Sorana Cîrstea ocupă locul 17 WTA, cu 2.380 de puncte, în clasamentul WTA publicat luni. Cîrstea a fost eliminată în primul tur al turneului WTA 1000 de la Wuhan, desfășurat în China, săptămâna trecută. Românca, favorită 12 a competiției, a pierdut în fața chinezoaicei Hanyu Guo, locul 240 mondial, cu scorul de 6-1, 6-7 (6), 5-7.

Elena-Gabriela Ruse a coborât trei locuri și se află pe poziția a 60-a, cu 1.033 de puncte.

De asemenea, Jaqueline Cristian a coborât 10 poziții, ocupând locul 71, cu 928 de puncte.

Jaqueline Cristian nu a mai evoluat în circuit după eliminarea din primul tur la Wimbledon, la 29 iunie. Jucătoarea română a suferit o accidentare la genunchiul drept, pentru care a fost operată la jumătatea lunii iulie. După ce s-a retras de la turneul de la Iași, Cristian a anunțat, la începutul lunii septembrie, că își încheie sezonul competițional pentru a-și acorda timpul necesar recuperării complete, vizând revenirea pe teren în 2027

La vârful clasamentului WTA, Elena Rybakina conduce cu 9.196 de puncte, urmată de Aryna Sabalenka, cu 7.550 de puncte, și de Mirra Andreeva, cu 6.306 puncte.

Chwalińska, campioană la Wuhan, se apropie de Top 10. Kartal urcă 121 de locuri

Poloneza Maja Chwalińska a câștigat turneul de la Wuhan, după ce a învins-o în finală pe britanica Sonay Kartal, scor 2-6, 6-4, 6-2, obținând primul său titlu în circuitul principal WTA. În semifinale, ea trecuse de compatrioata sa Iga Świątek, fost lider mondial, cu 7-5, 6-1.

Succesul de la Wuhan a propulsat-o pe Chwalińska pe locul 11 mondial, de pe poziția a 22-a, cu un total de 3.031 de puncte.

Finalista Sonay Kartal a înregistrat cel mai important salt al săptămânii, urcând 121 de poziții, de pe locul 170 pe locul 49, cu 1.097 de puncte. Britanica a revenit recent în competiții după o absență de șase luni cauzată de o accidentare și a reușit să ajungă pentru prima dată în finala unui turneu WTA 1000.

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