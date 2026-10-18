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Maja Chwalinska cucerește Wuhan Open. Poloneza a întors finala după ce a fost dominată în primul set

Maja Chwalinska a câștigat duminică turneul WTA 1000 de la Wuhan, după ce a revenit spectaculos în finala disputată împotriva britanicei Sonay Kartal. Poloneza a pierdut categoric primul set, dar a întors partida și s-a impus cu 2-6, 6-4, 6-2, după două ore și 43 de minute.
Maja Chwalinska cucerește Wuhan Open. Poloneza a întors finala după ce a fost dominată în primul set
Imagine de arhivă Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
18 oct. 2026, 17:09, Sport
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A fost prima finală WTA 1000 pentru ambele jucătoare și cel mai important succes al carierei pentru Chwalinska, potrivit The Independent.

Chwalinska a pierdut primul set cu 2-6

Kartal a început mult mai bine partida și a dominat primul set în fața unei adversare care nu și-a găsit ritmul. Britanica și-a adjudecat manșa cu 6-2, însă raportul de forțe a început să se schimbe în setul secund.

Chwalinska, cap de serie numărul 16, a început să creeze probleme prin schimbările de ritm și direcție, serviciul de stângace și folosirea eficientă a scurtelor.

Partida a fost marcată de numeroase răsturnări de situație. În primele 18 game-uri s-au înregistrat nouă break-uri.

La 3-3 în setul secund, Kartal și-a pierdut serviciul după un game foarte lung, dar a reușit imediat rebreak-ul. Chwalinska a răspuns însă cu un nou break și a trimis în cele din urmă finala în set decisiv, după 6-4.

Poloneza a închis finala la a treia minge de titlu

Primele patru game-uri ale setului decisiv au mers cu serviciul, înainte ca britanica să cedeze la 2-2.

Chwalinska și-a consolidat apoi controlul asupra meciului și a mai obținut un break la 4-2, după ce și-a împins adversara în spatele liniei de fund.

Finalul a adus emoții pentru ambele jucătoare. Kartal a avut trei oportunități de break în momentul în care poloneza servea pentru câștigarea turneului, în timp ce Chwalinska a ratat primele două mingi de campionat.

A treia a fost însă decisivă. După ultima minge, Chwalinska s-a prăbușit pe teren, vizibil copleșită de emoția câștigării trofeului.

Le-a învins pe Iga Swiatek și Iva Jovic

Parcursul polonezei la Wuhan a inclus și două victorii importante. Chwalinska a trecut de Iva Jovic, numărul 11 mondial, și de Iga Swiatek, câștigătoare a șase titluri de Grand Slam, înainte de a ajunge în prima finală WTA 1000 a carierei.

Și Sonay Kartal a avut un traseu impresionant. Britanica le-a eliminat succesiv pe fosta campioană olimpică Belinda Bencic, pe Jasmine Paolini, dublă finalistă de Grand Slam, și pe Elina Svitolina, numărul 6 mondial.

În semifinale, Kartal a trecut de Jelena Ostapenko, fostă campioană la Roland Garros.

Performanța este cu atât mai importantă pentru britanică în condițiile în care Wuhan a fost doar al treilea său turneu după o pauză de șase luni provocată de o fractură de stres la spate.

De pe locul 170 până pe 50 WTA

Înaintea acestei săptămâni, Kartal nu depășise niciodată sferturile de finală ale unui turneu WTA 1000.

Jucătoarea de 24 de ani a devenit cea mai slab clasată finalistă a unui turneu WTA 1000 de la introducerea acestei categorii, în urmă cu 17 ani. Ea este, totodată, doar a doua britanică ajunsă într-o finală la acest nivel, după Johanna Konta.

Kartal coborâse până pe locul 170 mondial după lunga perioadă de indisponibilitate. Parcursul de la Wuhan îi va aduce însă un salt până pe poziția 50 WTA la actualizarea clasamentului de luni.

În plus, Sonay Kartal o va depăși pe Katie Boulter și va deveni noul număr 1 al tenisului feminin britanic.

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