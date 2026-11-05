Sorana Cîrstea a trecut de Mary Stoiana la Hong Kong. Revenire spectaculoasă și calificare în sferturi

Aflată pe locul 15 în clasamentul mondial, Sorana Cîrstea a întâlnit-o în optimile de finală pe Mary Stoiana, ocupanta poziției 114 WTA, într-o partidă disputată pe suprafață dură.

Românca a început meciul câștigând primul game, însă adversara sa a preluat apoi inițiativa și s-a desprins la 3-1, după ce a reușit un break.

Cîrstea a redus diferența la 3-2, dar Stoiana și-a continuat seria bună, ajungând la 5-2 și având posibilitatea de a servi pentru câștigarea primului set.

Din acel moment, jucătoarea română a schimbat cursul partidei. A recuperat break-ul, și-a câștigat serviciul fără să piardă vreun punct și a restabilit egalitatea la 5-5, după un nou game câștigat pe serviciul adversarei.

Sorana a trecut apoi în avantaj, 6-5, și a închis setul cu un alt break, la prima oportunitate de set, după un game în care Stoiana avusese minge de 6-6.

Cîrstea a câștigat astfel cinci game-uri consecutive, adjudecându-și primul set cu 7-5, deși adversara sa se aflase la numai un game de câștigarea acestuia.

Calificare în sferturile de finală pentru jucătoarea din România

Cîrstea s-a impus cu 2-0 la seturi, obținând calificarea în sferturile de finală ale competiției.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât adversara sa, americanca Mary Stoiana, venise la Hong Kong după un parcurs bun la turneul de la Osaka, unde ajunsese în sferturile de finală.

În primul tur al competiției din Hong Kong, Stoiana o învinsese pe experimentata Venus Williams, în două seturi, 6-2, 6-3.

La rândul său, Sorana Cîrstea trecuse în runda inaugurală de Maria Timofeeva, după un meci de trei seturi.

Pentru jucătoarea română, succesul de joi înseamnă continuarea parcursului la turneul asiatic și apropierea de fazele finale ale competiției.