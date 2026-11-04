Sorana Cîrstea, față în față cu fiica unui fost tenismen român. Cine este adversara sa din optimile de la Hong Kong

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, ocupă locul 15 în clasamentul mondial și este principala favorită a competiției desfășurate pe terenurile cu suprafață dură de la Hong Kong.

Românca s-a calificat în optimi după un meci dificil cu Maria Timofeeva, reprezentanta Uzbekistanului, pe care a învins-o cu 7-6 (8-6), 1-6, 7-5, după mai bine de trei ore de joc.

Potrivit publicației internaționale Tennis Tonic, confruntarea cu Mary Stoiana, ocupanta locului 114 WTA, este programată joi, de la ora 21:00, ora locală, respectiv 15:00 în România, pe terenul central.

Cele două sportive nu s-au mai întâlnit până acum pe tabloul principal al circuitului WTA.

Cine este Mary Stoiana, americanca al cărei tată s-a născut în România

Născută pe 6 mai 2003, Mary Stoiana a crescut în Southbury, statul american Connecticut. Tatăl său, Val Stoiana, este originar din România și a practicat tenisul la nivel universitar în Statele Unite, înainte de a deveni antrenor.

Mary a început să joace tenis în jurul vârstei de patru ani, fiind îndrumată de tatăl său, care s-a ocupat și de pregătirea fratelui ei mai mare.

Americanca a urmat Universitatea Texas A&M, unde s-a remarcat în competițiile universitare. A fost desemnată de două ori cea mai bună jucătoare din Southeastern Conference, în 2023 și 2024, și a contribuit la câștigarea titlului național pe echipe în 2024.

Conform profilului oficial publicat de WTA, Stoiana preferă un joc variat, cu urcări la fileu, iar una dintre loviturile sale favorite este reverul tăiat. Modelul său în tenis este Serena Williams.

Mary Stoiana a eliminat-o pe Venus Williams în primul tur

Adversara Soranei Cîrstea a produs una dintre surprizele turneului de la Hong Kong, după ce a învins-o pe Venus Williams, fost lider mondial și câștigătoare a șapte titluri de Grand Slam la simplu.

Stoiana s-a impus cu 6-2, 6-3, într-o partidă încheiată după aproximativ o oră și 17 minute.

Americanca a înregistrat progrese importante în 2026, ajungând până în sferturile turneului WTA de la Osaka, unde a fost eliminată de Katerina Siniakova.

De cealaltă parte, Cîrstea încearcă să încheie cu un nou rezultat important un sezon în care a câștigat turneul de la Cluj-Napoca și a atins cea mai bună clasare a carierei, locul 15 mondial.

Pentru româncă, competiția de la Hong Kong ar putea reprezenta și ultima apariție în circuitul profesionist, după ce și-a anunțat intenția de a se retrage la finalul sezonului 2026.