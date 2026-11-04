Rafael Nadal va face parte din Consiliul de Administrație al clubului Real Madrid. Fostul tenismen, văzut ca posibil succesor al lui Florentino Perez

Propunerea a fost aprobată de conducerea clubului în ședința din 4 noiembrie, însă numirea trebuie validată de Adunarea Generală a membrilor delegați. Nadal este deja membru de onoare al Real Madrid, potrivit Reuters.

„Este un motiv de imensă mândrie pentru Real Madrid și pentru toți suporterii noștri faptul că o personalitate de o asemenea anvergură sportivă și umană … se va alătura Consiliului nostru de Administrație”, a transmis clubul într-un comunicat.

Real Madrid a amintit performanțele sportive ale lui Nadal, printre care 92 de titluri la simplu, dintre care 22 de Grand Slam, două medalii olimpice de aur și cinci Cupe Davis câștigate alături de echipa Spaniei.

Clubul a apreciat, de asemenea, modestia lui Nadal, respectul față de adversari și implicarea sa în activități caritabile.

„Toate aceste valori fac parte din identitatea Real Madrid, iar Rafael Nadal le-a întruchipat și le-a promovat de-a lungul întregii sale cariere sportive”, se arată în comunicat.

Nadal a confirmat că a acceptat propunerea, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Aș dori să le mulțumesc președintelui Florentino Pérez și Consiliului de Administrație pentru invitația de a mă alătura conducerii Real Madrid”, a scris fostul tenismen.

„Am acceptat această invitație cu mult entuziasm, dornic să învăț și să contribui cât mai mult posibil”.

Rafael Nadal, care s-a retras din tenis în noiembrie 2024, a fost văzut de-a lungul timpului drept un posibil succesor al lui Florentino Pérez la conducerea lui Real. Nadal a minimalizat această perspectivă.