Prima pagină » Sport » Legendarul internațional columbian David Ospina se retrage din fotbalul profesionist, la 38 de ani

Legendarul internațional columbian David Ospina se retrage din fotbalul profesionist, la 38 de ani

Portarul columbian David Ospina și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist, miercuri, la vârsta de 38 de ani, după o carieră de peste două decenii. Decizia a fost determinată de problemele medicale persistente la cotul drept, care l-au împiedicat să debuteze la noua sa echipă Atlante, din Mexic.
Legendarul internațional columbian David Ospina se retrage din fotbalul profesionist, la 38 de ani
sursă foto: Grigoriy Sisoev / Sputnik
Petre Apostol
04 nov. 2026, 06:35, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

David Ospina a făcut anunțul printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, în care le-a mulțumit cluburilor pentru care a evoluat și echipei naționale a Columbiei. „Fotbalului îi spun mulțumesc! Nu renunț, ci plec cu recunoștință. A fost o călătorie minunată”, a transmis portarul.

Accidentarea la cotul drept datează din ianuarie 2023, iar recidivele i-au afectat continuitatea în ultimii ani. După despărțirea de Atlético Nacional, Ospina a semnat cu formația mexicană Atlante, însă nu a mai apucat să debuteze pentru aceasta.

Născut la Medellín, Ospina și-a început cariera la Atlético Nacional, unde a debutat în 2006. Apoi a jucat în Europa pentru OGC Nice, Arsenal și Napoli, înainte de a ajunge la Al-Nassr, în Arabia Saudită. În 2024 a revenit la Atlético Nacional, club la care și-a încheiat ultima etapă a carierei.

La echipa națională, Ospina a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Columbiei. Cu 131 de selecții, el împarte cu James Rodríguez recordul de prezențe pentru prima reprezentativă. A apărat poarta Columbiei la turneele finale ale Cupei Mondiale din 2014 și 2018 și a făcut parte din lotul pentru ediția din 2026.

În mai 2026, portarul își luase deja rămas-bun de la Atlético Nacional, dar lăsase deschisă posibilitatea de a continua să joace la alt club. Cinci luni mai târziu, a decis să pună capăt carierei de fotbalist profesionist.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cultul lăcomiei la vârful Justiției: un magistrat de top a obținut în instanță o pensie mai mare decât ultimul salariu, la trei ani după ce legea nu mai permitea acest lucru
G4Media
Gigi Becali, derapaj suburban la adresa unei jurnaliste care l-a întrebat despre declarația de avere: „Impostoareo, ordinaro, ești nebună?!”
GSP.ro
George Simion urmărește rezultatele alegerilor din SUA în Florida, alături de republicani și comunitatea românească. Ce a postat în urmă cu scurt timp
Gandul
Ispita Gabriella, mesaj cu subînțeles pentru Prințul Marco?! 'Au trecut 164 de zile de când îți aprind lumânări'
Cancan
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport
Firmele și sinecurile familiei Sorinei Docuz, partenera de viață a lui Marcel Ciolacu: funcții bănoase la stat și contractele cu bani publici
Libertatea
Rețetă ciorbă rădăuțeană cu pui, smântână și usturoi. Iese cremoasă și gustoasă!
CSID
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor