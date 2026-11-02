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Un bebeluș, printre cele patru persoane ucise în atentatul cu bombă dn Columbia

Cel puțin patru persoane au fost ucise duminică, în provincia Tolima din vestul Columbiei, în urma exploziei unui camion încărcat cu explozibili. Printre victime se numără și o fetiță în vârstă de două luni, a precizat guvernatoarea provinciei Tolima, Adriana Magali Matiz, pe X.
Un bebeluș, printre cele patru persoane ucise în atentatul cu bombă dn Columbia
sursa foto: captură video
Laura Buciu
02 nov. 2026, 15:20, Știri externe
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Explozia s-a produs în apropierea unei baze militare din localitatea Planadas și a provocat pagube unui spital din vecinătate, precum și mai multor clădiri, scrie BBC.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată cine se află în spatele atacului. Incidentul are loc însă pe fondul intensificării atacurilor comise de grupările armate ilegale împotriva forțelor de securitate, ca reacție la ofensiva lansată de noul președinte de dreapta al Columbiei, Abelardo de la Espriella.

Noul președinte s-a declarat împotriva criminalității

Președintele a preluat mandatul în luna august, după o campanie electorală în care a promis măsuri ferme împotriva criminalității. În mai puțin de o lună de la instalarea în funcție, acesta a pus capăt negocierilor de pace cu mai multe grupări armate ilegale, discuții inițiate de predecesorul său de stânga, Gustavo Petro.

„În timpul mandatului meu, criminalii nu vor avea statut politic, clemență sau impunitate”, declara de la Espriella într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

La începutul mandatului său, Gustavo Petro susținuse o strategie de „pace totală”, considerând că negocierile reprezintă singura cale pentru încheierea violențelor provocate de numeroasele grupări armate din Columbia. Totuși, după încălcări repetate ale condițiilor convenite, fostul președinte a suspendat o parte dintre negocieri.

Actualul șef al statului a extins ofensiva împotriva tuturor grupărilor ilegale din țară, inclusiv prin bombardarea taberelor acestora. Ca reacție, organizațiile armate și-au intensificat atacurile asupra forțelor de securitate.

Violențele nu se opresc

Sâmbătă, un polițist a fost ucis, iar alți șase au fost răniți în urma detonării unei motociclete-capcană în provincia Huila, din sudul țării. Președintele de la Espriella a descris incidentul drept „un atac terorist laș”.

În ultimele luni au fost raportate și mai multe atacuri în care grupările ilegale au utilizat drone pentru transportul explozibililor, în locul autoturismelor sau motocicletelor.

Un astfel de atac, desfășurat pe 23 octombrie, s-a soldat cu moartea unui pușcaș marin și rănirea altor patru militari aflați la bordul unei ambarcațiuni a Marinei, în provincia Cauca.

Atacul de duminică evidențiază escaladarea violențelor din Columbia, pe fondul confruntărilor tot mai intense dintre autorități și grupările armate ilegale.

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