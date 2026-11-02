A plecat la drum cu 500 de dolari și s-a întors acasă după 28 de ani. Aventura unui britanic

Luni, în centrul orașului Hull, din nord-estul Angliei, a fost întâmpinat de o mulțime de până la 1.000 de oameni care îl aclamau, iar el le-a mulțumit tuturor pentru sprijinul primit de-a lungul drumului.

„Nu am făcut asta singur”, a spus el, adăugând că a fost un „efort global”, potrivit Euronews.

Jungla mlăștinoasă, deșertul arzător și tundra înghețată i-au încetinit mersul, dar munții de birocrație au contribuit la transformarea a ceea ce trebuia să fie o călătorie de 12 ani într-o aventură epică pe care el a numit-o „Expediția Goliath”.

Cum a început călătoria lui Karl Bushby?

Misiunea fostului parașutist britanic a fost declanșată de o felicitare de ziua de naștere primită de la tatăl său, Keith, la mijlocul anilor ’90. Keith, el însuși veteran al armatei, a menționat o discuție pe care trupele forțelor speciale au avut-o odată despre posibilitatea de a merge pe jos de la Londra la New York peste podul terestru Bering.

Bushby și-a impus două reguli stricte pentru călătoria sa: nu putea folosi mijloace de transport pentru a avansa și trebuia să se întoarcă acasă pe jos.

A pornit la drum cu 500 de dolari și a fost închis

A pornit la drum cu 500 de dolari și, în scurt timp, s-a trezit luptându-se cu vânturi de forța unui uragan în stepa patagoniană. În 2001, a reușit să evite războiul în periculoasa Strâmtoare Darién și a fost apoi închis timp de 18 zile după ce a traversat o zonă de frontieră interzisă în Panama.

În 2006, în timpul traversării Strâmtorii Bering, alături de aventurierul american Dimitry Kieffer, a avut o cădere în apele înghețate care l-a adus la un pas de moarte. După ce au reușit această traversare rară, au fost închiși și au riscat deportarea pentru intrarea ilegală în Rusia.

Problemele cu viza și pandemia au prelungit expediția la 28 de ani

I-a luat aproape 10 ani să traverseze Rusia din cauza problemelor cu viza și a condițiilor meteorologice care permiteau călătoria doar câteva luni pe an.

A fost urmărit de poliție pe tot parcursul traversării Chinei, a suferit un eșec de lungă durată din cauza pandemiei și a fost nevoit să înoate timp de 31 de zile pentru a traversa Marea Caspică, deoarece problemele geopolitice blocaseră accesul în Rusia și Iran.

A traversat înot Canalul Mânecii la începutul lunii octombrie pentru a ajunge din nou în Marea Britanie.

După 28 de ani, își va cunoaște pentru prima dată nepoata

Bushby urma să se reîntâlnească luni seara cu mama sa, Angela, cu fiul său Adam, în vârstă de 36 de ani, și cu o nepoată de 12 ani pe care nu a cunoscut-o niciodată.

Regizorul german Werner Herzog și o echipă de filmare îl însoțesc pe Bushby la întoarcerea acasă. Herzog realizează un documentar de lungmetraj despre această călătorie, intitulat „Walk of Life”.

„Trebuie să încerc să mă reintegrez din nou în lumea adulților”, a spus el într-un interviu acordat AFP în septembrie.