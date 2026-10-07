Bărbatul care s-a întors în țara natală după 28 de ani de călătorie. A mers și a înotat peste 48.000 de kilometri

Aventurierul Karl Bushby a încheiat o traversare de mai multe zile a Canalului Mânecii și a ajuns din nou pe teritoriul Marii Britanii, la 28 de ani după ce a pornit într-o călătorie extraordinară în jurul lumii, potrivit BBC.

Bushby, în vârstă de 57 de ani, a plecat din Chile, America de Sud, la 1 noiembrie 1998, impunându-și două reguli: să nu folosească niciun mijloc de transport pentru a avansa și să nu se întoarcă acasă până când călătoria nu este încheiată.

Marți, acesta a anunțat că a înotat din Franța până în Regatul Unit, depășind ultimul obstacol major înainte de a ajunge la casa copilăriei sale din Hull.

„E bine să simt din nou pământul britanic sub picioare”

„E bine să simt pământul britanic sub picioare după toți acești ani. Nu a fost ușor, iar acesta este și scopul: să demonstrez că sunt capabil de mai mult decât cred. Cu toții putem realiza mai mult decât ne-am imagina vreodată”, a spus Bushby.

Britanicul a spus că a înotat aproximativ 20 de ore pe parcursul a trei zile, ajungând pe Shakespeare Beach, la sud de Dover.

Paza de Coastă britanică a precizat că a colaborat cu autoritățile franceze și cu partenerii din sectorul maritim pentru ca toate protocoalele de siguranță să fie respectate.

Pe plajă, Bushby a fost întâmpinat de un grup restrâns de rude și prieteni, printre care tatăl său, Keith Bushby, fost militar SAS, dar și cunoscutul regizor Werner Herzog.

Herzog realizează un documentar de lungmetraj despre aventura britanicului, intitulat „Walk of Life”.

Înotul din Franța spre Marea Britanie, o operațiune complicată

Timp de mai mulți ani, autoritățile franceze au tolerat în general traversările înot ale Canalului Mânecii care pornesc din Marea Britanie, nu din Franța.

Echipa lui Bushby a precizat însă că au fost solicitate autorizații atât din partea autorităților franceze, cât și a celor britanice. Momentul exact al traversării nu a fost făcut public în avans, din motive de siguranță și securitate.

Peste 48.000 de kilometri și 29 de țări

Până acum, Karl Bushby a parcurs aproximativ 48.000 de kilometri, și a trecut prin 29 de țări.

El a străbătut pe jos America de Sud, a traversat periculoasa regiune Darién și și-a continuat drumul spre nord, până în Alaska.

De acolo a traversat strâmtoarea Bering pe jos, înotând acolo unde a fost necesar.

Ulterior, a traversat Siberia și restul Asiei, înainte de a înota peste Marea Caspică, o etapă care a durat 31 de zile.

Anul trecut a ajuns în Europa, iar luna trecută a ajuns în apropierea Canalului Mânecii.

Crize financiare, pandemia și geopolitica i-au oprit călătoria

Expediția de aproape trei decenii a fost marcată de numeroase probleme. Restricțiile privind vizele, criza financiară din 2008, care l-a făcut să piardă sponsori, pandemia de Covid-19 și tensiunile geopolitice l-au obligat în repetate rânduri să-și întrerupă drumul.

În iunie, reprezentanții Tunelului Canalului Mânecii i-au respins cererea de a traversa printr-un tunel de serviciu. Bushby a spus atunci că nu îi mai rămânea decât varianta de a înota.

Bushby spune că a fost întotdeauna fascinat de natură și de orizonturi, iar acest lucru i-a alimentat dorința de aventură.

El este așteptat să ajungă la Hull până la începutul lunii noiembrie, moment în care călătoria începută în 1998 ar urma să se încheie definitiv.