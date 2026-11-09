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Avertizare de călătorie în Spania. O grevă generală va paraliza țara

Autoritățile române au emis o avertizare de călătorie privitoare la Spania. O grevă generală va paraliza țara, au transmis românii. Greva va fi miercuri.
Avertizare de călătorie în Spania. O grevă generală va paraliza țara
Foto: Unsplash
Petru Mazilu
10 nov. 2026, 01:44, Social
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Prin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi informează pe cetățenii români „care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Spaniei asupra faptului că, la data de 11 noiembrie 2026, este anunțată o grevă generală la nivel național, cu o durată de 24 de ore, în intervalul 00:00-24:00”.

Ca urmare, sunt posibile perturbări ale transportului public și feroviar, transportului aerian și serviciilor aeroportuare, precum și ale altor servicii publice și private.

Recomandările MAE

MAE le recomandă cetățenilor români „să evite zonele în care au loc manifestații, să își planifice din timp deplasările, să verifice situația curselor și a serviciilor de transport, prin consultarea paginilor oficiale ale operatorilor, și să urmărească în permanență informațiile comunicate de autoritățile spaniole și companiile de transport.”

MAE îi îndeamnă pe cetățenii români să se informeze și îi anunță că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid.

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