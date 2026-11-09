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Misiune specială. O dronă a livrat mâncare și pături unei maimuțe dintr-o zonă izolată

O dronă a livrat mâncare și pături unei maimuțe dintr-o zonă izolată din cauza inundațiilor. Misiunea specială a avut loc în Florida, SUA.
Misiune specială. O dronă a livrat mâncare și pături unei maimuțe dintr-o zonă izolată
Petru Mazilu
10 nov. 2026, 00:00, Social
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O dronă a livrat un pachet cu ajutoare unui cimpanzeu care a rămas izolat din cauza inundațiilor. Maimuța care poartă numele Caleb a rămas separată de restul familiei în timpul dezastrului.

Incidentul s-a produs într-o rezervație. Angajații rezervației au descoperit că maimuța a supraviețuit inundației și au decis să lanseze o misiune urgentă.

Până la evacuarea lui Caleb, oamenii au trimis o dronă care a transportat mâncare și pături. Coletul a fost livrat cu succes.

Inundațiile au făcut ravagii în domeniul maimuțelor

Inundațiile s-au produs în primele zile ale lunii noiembrie. Printre zonele cele mai afectate a fost sanctuarul pentru cimpanzei de lângă Fort Pierce, Florida. Celelalte maimuțe au fost aprovizionate cu ajutorul unor camionae care au reușit să pătrundă pe unele drumuri pline cu nămol și apă.

Sanctuarul se întinde pe o suprafață de 61 de hectare și găzduiește aproximativ 200 de cimpanzei, care necesită, în total, o cantitate zilnică de hrană de peste 1.300 de kilograme.

Dronele devin din ce în ce mai importante

Incidentul a scos în evidență importanța tot mai mare a tehnologiei în timpul dezastrelor naturale. Echipamentele moderne, precum dronele, pot fi folosite în zonele calamitate cu rezultate mult mai bune decât intervenția clasică a echipelor formate din salvatori.

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