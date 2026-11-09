Fără parole, fără protecție: Camerele Poliției Locale Pantelimon puteau fi accesate de oricine. Probleme și în grădinițe

Imagini cu copii din creșe, străzi monitorizate de Poliția Locală și persoane aflate la serviciu au fost descoperite pe internet, fără protecție prin parolă, arată o investigație realizată de jurnaliștii de la Public Record.

Printre cazurile identificate de jurnaliștii publicației se numără camere ale Poliției Locale Pantelimon, una instalată într-o creșă din Oradea, dar și alta care se află în fața unei grădinițe din județul Maramureș.

Investigația a utilizat Shodan, care este un motor de căutare care identifică dispozitive conectate la internet și poate indexa inclusiv capturi de pe camere de supraveghere care transmit imagini fără autentificare. Mai exact, Shodan scanează adrese IP și poate identifica inclusiv camere video care transmit imagini fără a avea o măsură de protecție.

Astfel, jurnaliștii de la Public Record au identificat mai multe imagini statice de pe camere de supraveghere ale poliției locale din Pantelimon.

După ce a fost informată despre situația descoperită, Primăria Pantelimon a declarat pentru Public Record că a suspendat accesul extern la sistem, a resetat parolele, a actualizat software-ul și a închis porturile expuse. De asemenea, primăria a precizat că nu au fost compromise datele personale.

Copii dintr-o creșă din Oradea, la vedere pe internet

Investigația a scos la iveală și cazul unei creșe din Oradea. Într-o captură indexată pe 10 august 2026 apar mai mulți copii așezați în cerc, pe scăunele. Imaginea conține inscripția „Creșa nr. 2”.

„Simpla identificare pe platforma Shodan a unei imagini asociate unei anumite unități de învățământ nu constituie, prin ea însăși, dovada provenienței acesteia, a existenței unui acces neautorizat sau a unei încălcări a securității datelor cu caracter personal”, a declarat pentru Public Record șefa direcției care se ocupă de creșele publice din Oradea.

O situație similară a fost identificată și în localitatea Fărcașa, din județul Maramureș. O cameră instalată în fața unei grădinițe transmitea imagini live, fără parolă, care erau disponibile și pe alte site-uri.

În plus, jurnaliștii publicației au mai identificat și alte imagini din spații de lucru, clădiri și magazine, dar și din curțile unor case.

Consultat de Public Record, Bogdan Manolea, directorul Asociației pentru Tehnologie și Internet, a punctat că problema pornește, în multe situații, de la achiziția echipamentelor de supraveghere.

„Pentru instituțiile publice este un risc aproape zero pe partea de protecție a datelor personale, pentru că, orice s-ar întâmpla, prima sancțiune este doar un avertisment din partea autorității. Ceea ce se întâmplă la noi în majoritatea cazurilor este că e foarte ieftin să cumperi astfel de camere. Ele par a fi un sistem care îți rezolvă toate problemele de securitate”, a explicat el pentru Public Record.