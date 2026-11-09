Prima pagină » Social » Decrețeii ies la pensie. Cum face statul față nevoilor noii generații de pensionari. Singurătatea, prezentă tot mai des printre seniori

Decrețeii ies la pensie. Cum face statul față nevoilor noii generații de pensionari. Singurătatea, prezentă tot mai des printre seniori

Un sondaj CURS arată că vârstnicii din România se descurcă tot mai greu în ultimii ani de viață, mai ales când vine vorba de aspectele financiare.
Decrețeii ies la pensie. Cum face statul față nevoilor noii generații de pensionari. Singurătatea, prezentă tot mai des printre seniori
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Coralia Frigea
09 nov. 2026, 18:42, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

61% dintre vârstnicii care au peste 60 de ani se simt singuri. Asta arată datele ultimului sondaj CURS, realizat în contextul în care România îmbătrânește, iar costul vieții pentru seniori devine din ce în ce mai greu de suportat.

29% dintre bătrâni locuiesc singuri, iar jumătate din cei 1500 de vârstnici intervievați spun că discută rar cu familia, fie că este un contact direct sau telefonic.

„Îmbătrânirea este o chestie fiziologică, nu-i o boală. De aici și conceptul de îmbătrânire activă, poți să muncești cât vrei. Și mai știu ceva: cum îți așterni, așa dormi”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, președintele comisiei pentru sănătate de la Senat.

1% dintre vârstnici au profitat de servicii medicale gratuite

Cu toate că acestea sunt disponibile, în anumite condiții, pentru majoritatea persoanelor trecute de 60 de ani, directorul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a dezvăluit luni că doar 1% au beneficiat de servicii medicale de specialitate, în decursul unui an.

Mai mult, seniorii din patru județe ale României nu au apelat la acestea, pe durata aceluiași an.

Seniorii noștri și seniorii români în momentul ăsta sunt singuri, se simt singuri, nu mai au ajutor de la cei care ar putea să-i învețe că ar putea beneficia de astfel de servicii. Nu mai avem nici aparținătorii lor în țară, de cele mai multe ori sunt plecați din țară și atunci această singurătate s-a transformat într-o izolare completă. Izolare care de multe ori se traduce inclusiv prin lipsa de informare la ce servicii pot beneficia”, a declarat Iulian Pleșcan, directorul ECHO Elderly Care.

Rezultatul sondajului a fost prezentat luni, în cadrul unei dezbateri la Palatul Parlamentului.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
George Simion anunță că protestul AUR din weekend va avea loc în orice circumstanțe. Președintele AUR acuză campanii de intimidare: „Sistemului îi e frică de vocea poporului”
Gandul
Pozele Claudiei Ion, pe site-urile pentru adulți!!! Avem dovada
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Cine este Alice Huang, femeia bănuită de spionaj pentru Beijing care a declanșat o anchetă uriașă la vârful Nvidia
Libertatea
Zodiile pentru care se întrezărește luminița de la capătul tunelului. Începutul săptămânii vine cu rezolvări pentru acești nativi
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor