Decrețeii ies la pensie. Cum face statul față nevoilor noii generații de pensionari. Singurătatea, prezentă tot mai des printre seniori

61% dintre vârstnicii care au peste 60 de ani se simt singuri. Asta arată datele ultimului sondaj CURS, realizat în contextul în care România îmbătrânește, iar costul vieții pentru seniori devine din ce în ce mai greu de suportat.

29% dintre bătrâni locuiesc singuri, iar jumătate din cei 1500 de vârstnici intervievați spun că discută rar cu familia, fie că este un contact direct sau telefonic.

„Îmbătrânirea este o chestie fiziologică, nu-i o boală. De aici și conceptul de îmbătrânire activă, poți să muncești cât vrei. Și mai știu ceva: cum îți așterni, așa dormi”, a declarat Adrian Streinu-Cercel, președintele comisiei pentru sănătate de la Senat.

1% dintre vârstnici au profitat de servicii medicale gratuite

Cu toate că acestea sunt disponibile, în anumite condiții, pentru majoritatea persoanelor trecute de 60 de ani, directorul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a dezvăluit luni că doar 1% au beneficiat de servicii medicale de specialitate, în decursul unui an.

Mai mult, seniorii din patru județe ale României nu au apelat la acestea, pe durata aceluiași an.

„Seniorii noștri și seniorii români în momentul ăsta sunt singuri, se simt singuri, nu mai au ajutor de la cei care ar putea să-i învețe că ar putea beneficia de astfel de servicii. Nu mai avem nici aparținătorii lor în țară, de cele mai multe ori sunt plecați din țară și atunci această singurătate s-a transformat într-o izolare completă. Izolare care de multe ori se traduce inclusiv prin lipsa de informare la ce servicii pot beneficia”, a declarat Iulian Pleșcan, directorul ECHO Elderly Care.

Rezultatul sondajului a fost prezentat luni, în cadrul unei dezbateri la Palatul Parlamentului.