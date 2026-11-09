Înghețat după moarte. Un ghid turistic italian plătește 200.000 de euro ca să fie păstrat la -196 de grade

„Ideea de a mă dizolva în neant mă îngrozește”. Așa își explică Giuseppe Fedele, ghid turistic în orașul italian Gaeta, alegerea de a se înscrie într-un program de crioconservare. Pentru Corriere della Sera, el a spus că nu crede nici în Buddha, nici în Isus și nici că se va reîncarna într-o vacă. A decis să mizeze totul pe ceea ce el numește o „religie tehno-științifică”.

„De ce să nu încerc?”

Fedele nu are nicio certitudine că va funcționa. „Nimeni nu poate ști cu adevărat dacă ne vom întoarce la viață. În caz de îndoială, de ce să nu încercăm?”, a spus el.

Din salariul de ghid, italianul pune deoparte lunar 50 de euro pentru cotizația de membru și tot atât pentru o asigurare de viață. La moartea lui, asigurarea va acoperi cei 200.000 de euro necesari pentru conservarea întregului corp. Doar creierul ar fi costat 75.000 de euro, dar Fedele a refuzat varianta: vrea ca tot corpul să rămână intact.

Are și o dorință precisă pentru o eventuală trezire. A cerut, dacă va fi posibil, să revină la viață într-un corp mai tânăr. Nu știe când s-ar putea întâmpla asta, așa că s-a declarat disponibil chiar și pentru călătorii interstelare, „dat fiind că se vorbește atât de mult despre colonizarea lui Marte”.

Cum funcționează

Tehnica se numește biostază și presupune păstrarea corpului după moarte la temperaturi extrem de scăzute, pentru a limita degradarea țesuturilor. Una dintre firmele care oferă acest serviciu a fost fondată la Berlin, care a deschis în 2020 un centru de depozitare în Elveția.

Imediat după declararea legală a decesului, o ambulanță echipată special preia corpul și începe răcirea. Apa din țesuturi este înlocuită cu o substanță crioprotectoare, care împiedică formarea cristalelor de gheață. Corpul este apoi transportat la Rafz, în cantonul Zürich, unde e păstrat în containere cu azot lichid.

Crioconservarea nu poate garanta, deocamdată, recuperarea funcțiilor vitale. Chiar pe site-ul centrului din Elveția se precizează că, deși cercetarea medicală avansează constant, în prezent nu este posibilă readucerea la viață a unui om după crioconservare.