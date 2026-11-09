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A transportat 20 de kilograme de substanță psihoactivă în două trolere, ascunse printre haine. Bărbat prins la Brăila

Un bărbat de 28 de ani a fost prins în flagrant, în municipiul Brăila, în timp ce transporta aproximativ 20 de kilograme de substanță psihoactivă N-ethylnorpentedrone, ascunse în două trolere, printre haine și alte bunuri. Acesta a fost reținut, iar procurorii cer arestarea preventivă.
A transportat 20 de kilograme de substanță psihoactivă în două trolere, ascunse printre haine. Bărbat prins la Brăila
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Sursa foto: DIICOT
Alexandra-Valentina Dumitru
09 nov. 2026, 15:19, Social
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Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila au dispus, luni, 9 noiembrie, reținerea unui bărbat de 28 de ani, cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost prins în flagrant în seara de duminică, în municipiul Brăila, în timp ce deținea, în scopul comercializării, aproximativ 20 de kilograme de produs psihoactiv N-ethylnorpentedrone.

Substanța cristalină era ambalată în 21 de pungi de diferite dimensiuni și ascunsă în două trolere, printre obiecte de vestimentație și alte bunuri.

În bagajele acestuia au mai fost găsite un cântar de mare precizie, un aparat de vidat și alte mijloace de probă.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției orașului Ianca și al Biroului Ordine Publică din cadrul Poliției municipiului Brăila.

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