Ursula von der Leyen la București, în plină criză de securitate la Marea Neagră. Întâlniri cu Nicușor Dan și Luca Niculescu. Ce se negociază

UPDATE Ursula von der Leyen: Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută

„Astăzi încep o vizită în regiunea Mării Negre, unde amenințările la adresa securității se intensifică, atacurile sunt din ce în ce mai frecvente și s-au înregistrat pierderi de vieți omenești nevinovate.

În România și Bulgaria, mă voi întâlni cu liderii pentru a discuta situația de pe teren și modul în care Europa își poate consolida răspunsul”, a transmis, luni, pe X, Ursula Von der Leyen.

Ea spune că înaintea vizitei a avut o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„Libertatea de navigație în Marea Neagră trebuie restabilită și menținută”, adaugă președinta CE.

Ea susține că a reiterat sprijinul său pentru apelul lui Zelenski la un armistițiu care să vizeze infrastructura alimentară și energetică. „De asemenea, am discutat despre eforturile de pace în curs și despre negocierile de la Abu Dhabi din această săptămână, unde UE va fi prezentă alături de partenerii noștri. Aștept cu interes să mă întâlnesc cu președintele Zelenski la Dublin la sfârșitul acestei săptămâni și să discut cu ceilalți lideri despre următorii pași către pace”.

De ce vine Ursula von der Leyen în România

Vizita face parte dintr-un turneu al președintei Comisiei Europene în regiunea Mării Negre, unde situația de securitate s-a deteriorat în urma intensificării atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

Atacurile au amplificat îngrijorările privind siguranța transportului maritim, protejarea infrastructurii critice și securitatea rutelor comerciale din apropierea Ucrainei.

România și Bulgaria au un rol strategic în această regiune, atât prin apartenența la NATO și Uniunea Europeană, cât și prin infrastructura portuară și poziția geografică.

Unul dintre proiectele discutate la nivel regional este dezvoltarea unui hub de securitate maritimă la Marea Neagră, care să contribuie la supravegherea și protejarea infrastructurii și a rutelor de navigație.

Ce discută Nicușor Dan cu șefa Comisiei Europene

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a precizat că discuțiile vor aborda mai multe dosare majore pentru România și pentru Uniunea Europeană.

Prima temă este apărarea și securitatea europeană, cu accent pe regiunea Mării Negre, devenită una dintre cele mai sensibile zone de securitate ale continentului.

Un alt subiect îl reprezintă competitivitatea economiei europene, inclusiv provocările energetice cu care se confruntă statele membre.

Pe agendă figurează și extinderea Uniunii Europene, în special susținerea de către România a parcursului european al Republicii Moldova.

De asemenea, Nicușor Dan și Ursula von der Leyen vor discuta despre viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034, care va stabili prioritățile de finanțare ale blocului comunitar.

Negocierile sunt importante pentru România, în condițiile în care fondurile europene reprezintă o sursă esențială pentru investițiile în infrastructură, dezvoltare regională și agricultură.

Vizita are loc după atacurile asupra navelor din Marea Neagră

Deplasarea șefei Comisiei Europene are loc pe fondul îngrijorărilor crescânde privind libertatea de navigație în Marea Neagră.

Atacurile cu drone asupra unor nave comerciale au determinat intensificarea supravegherii maritime și au readus în atenție vulnerabilitățile infrastructurii din regiune.

Pentru România, securitatea Mării Negre are o importanță directă, având în vedere rolul Portului Constanța în transportul de mărfuri și în conectarea Ucrainei cu piețele europene și internaționale.

Ursula von der Leyen merge marți în Bulgaria

După vizita de la București, președinta Comisiei Europene va ajunge marți, 10 noiembrie, la Varna, în Bulgaria.

Acolo, se va întâlni cu premierul bulgar Rumen Radev și va vizita Academia Navală Nikola Vaptsarov.

Miercuri, 11 noiembrie, Ursula von der Leyen are programată participarea la conferința ONU privind schimbările climatice, COP31, organizată la Antalya, în Turcia.

Ulterior, va merge la Dublin, unde sunt programate reuniunea Comunității Politice Europene și reuniunea informală a Consiliului European.

Cea mai periculoasă rută maritimă din lume

„Este acum cea mai periculoasă rută maritimă din lume”, a declarat un oficial european citat de publicație.

Cel puțin șapte nave comerciale ar fi fost lovite de drone în Marea Neagră luna trecută, atacuri soldate cu moartea a doi marinari.

POLITICO notează că NATO își intensifică supravegherea asupra Mării Negre în urma atacurilor asupra navelor comerciale. Potrivit postului bulgar bTV, marți au fost observate avioane de recunoaștere italiene, britanice și americane care desfășurau misiuni simultane deasupra regiunii, în timp ce Franța a prelungit staționarea unui avion de patrulare maritimă în România.