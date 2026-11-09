George Simion, mesaj înaintea vizitei Ursulei von der Leyen la București: „Europa nu este a voastră”

„Am un mesaj pentru Ursula care a venit să dicteze supușilor ei astăzi la București. Aici, în fața Parlamentului României, chiar dacă le dai tu voie, chiar dacă nu le dai voie, sâmbătă românii care nu sunt slugile tale vor fi câtă frunză, câtă iarbă”, a declarat George Simion într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Liderul AUR a afirmat că Ursula von der Leyen și alți oficiali europeni trebuie să audă mesajul participanților la manifestație și a susținut că anularea alegerilor prezidențiale și dosarul lui Călin Georgescu ar fi fost rezultatul unor acțiuni prin care liderii europeni ar fi încercat să își mențină influența.

„L-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale pentru că vi se ducea naiba șandramaua globalistă. Nu puteți prin acte totalitare să supuneți majoritatea românilor”, a spus Simion.

Acesta a mai declarat că organizatorii nu se vor lăsa intimidați și că vor avea loc manifestații, conferințe și dezbateri.

Potrivit lui George Simion, mitingul va începe sâmbătă, de la ora 13.00, în Parcul Izvor, în fața Parlamentului, iar organizatorii intenționează să desfășoare și alte 150 de manifestări, conferințe și dezbateri.

„Mesajul nostru va fi unul: Europa nu este a voastră. Ursula, Guy și alții trebuie să plece. Pa!”, a afirmat liderul AUR.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la București, unde are programate întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, pe fondul atacurilor recente asupra unor nave comerciale din Marea Neagră.