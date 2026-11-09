Prima pagină » Politic » George Simion, mesaj înaintea vizitei Ursulei von der Leyen la București: „Europa nu este a voastră”

George Simion, mesaj înaintea vizitei Ursulei von der Leyen la București: „Europa nu este a voastră”

Liderul AUR, George Simion, a lansat luni un mesaj critic la adresa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea vizitei acesteia la București, și a anunțat organizarea unui miting sâmbătă, în Parcul Izvor, în fața Parlamentului.
George Simion, mesaj înaintea vizitei Ursulei von der Leyen la București: „Europa nu este a voastră”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
09 nov. 2026, 10:16, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Am un mesaj pentru Ursula care a venit să dicteze supușilor ei astăzi la București. Aici, în fața Parlamentului României, chiar dacă le dai tu voie, chiar dacă nu le dai voie, sâmbătă românii care nu sunt slugile tale vor fi câtă frunză, câtă iarbă”, a declarat George Simion într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Liderul AUR a afirmat că Ursula von der Leyen și alți oficiali europeni trebuie să audă mesajul participanților la manifestație și a susținut că anularea alegerilor prezidențiale și dosarul lui Călin Georgescu ar fi fost rezultatul unor acțiuni prin care liderii europeni ar fi încercat să își mențină influența.

„L-ați închis pe cel care a câștigat alegerile prezidențiale pentru că vi se ducea naiba șandramaua globalistă. Nu puteți prin acte totalitare să supuneți majoritatea românilor”, a spus Simion.

Acesta a mai declarat că organizatorii nu se vor lăsa intimidați și că vor avea loc manifestații, conferințe și dezbateri.

Potrivit lui George Simion, mitingul va începe sâmbătă, de la ora 13.00, în Parcul Izvor, în fața Parlamentului, iar organizatorii intenționează să desfășoare și alte 150 de manifestări, conferințe și dezbateri.

„Mesajul nostru va fi unul: Europa nu este a voastră. Ursula, Guy și alții trebuie să plece. Pa!”, a afirmat liderul AUR.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni la București, unde are programate întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, pe fondul atacurilor recente asupra unor nave comerciale din Marea Neagră.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Am văzut în premieră noul SUV chinezesc care țintește Dacia Bigster! Când ajunge în Europa?
GSP.ro
Gândul l-a descoperit pe hackerul care ar fi atacat sistemele frigorifice de la Carrefour. A fost jurnalist la București, apoi a ajuns în vizorul FBI
Gandul
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o casă cu doar 6400 de euro. Terenul are peste 2000 de metri pătrați
Cancan
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport
Val de critici pentru reforma administrativă. Prima structură de primari care spune un „Nu” hotărât
Libertatea
Sindromul ovarelor polichistice: simptomele pe care multe femei le ignoră. Cum recunoaștem afecțiunea și când trebuie să mergem la medic?
CSID
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Promotor