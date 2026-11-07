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„Sper să nu se ajungă la o coabitare cu AUR”. Tanczos Barna afirmă că UDMR a votat Guvernul Niculescu „pentru a nu împinge PSD în brațele AUR”

Fostul ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a explicat că UDMR a votat Guvernul actual pentru a nu împinge Partidul Social Democrat „în brațele AUR”. Acesta a precizat că nici „colegii din PSD nu își doresc o colaborare cu AUR”.
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Ioana Târziu
07 nov. 2026, 14:53, Politic
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În cadrul emisiunii „În fața ta” difuzată sâmbătă de Digi24, Tanczos Barna a explicat motivul pentru care UDMR a votat Guvernul Niculescu.

Noi am votat acest guvern tocmai pentru a nu împinge Partidul Social Democrat în brațele AUR. Sper din tot sufletul să nu se ajungă la o coabitare cu AUR”, a precizat fostul ministru interimar al Agriculturii.

Acesta a adăugat că „mi-aș dori să excludem definitiv orice coabitare PSD cu AUR”.

Un astfel de scenariu „ar aduce în mod indirect la masa discuțiilor un partid nefrecventabil”, a precizat Tanczos Barna.

„Am văzut în ultimele zile ce înseamnă AUR în Parlamentul României. Ar însemna că, din umbră, fără o asumare a răspundării, AUR să contribuie la deciziile guvernamentale, ceea ce este inacceptabil din punctul meu de vedere. Și ar putea să însemne începutul unei perioade mult prea lungi de colaborare PSD cu AUR”, a adăugat fostul ministru interimar.

Tanczos Barna a spus că este convins „că nici colegii din PSD nu își doresc sau sunt foarte puțini care își doresc o colaborare cu AUR”.

Orice creștere și consolidare a AUR înseamnă automat o descreștere a democrației în România”, a conchis fostul ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.

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