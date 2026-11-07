Vești pentru pensionari. Luca Niculescu spune când se află procentul indexării pensiilor și dacă vin taxe noi în 2027

„Discuțiile avansează”, a răspuns premierul Luca Niculescu când a fost întrebat cum stau negocierile pentru indexarea pensiilor și când vor afla pensionarii procentul exact.

Întrebarea a venit în contextul în care vârstnicii se tem că vor avea de plătit facturi mai mari iarna aceasta.

Premierul a explicat că ministrul Finanțelor va prezenta un raport despre situația fiscal-bugetară a țării. Procentul exact se va cunoaște „în momentul în care elaborăm bugetul”, adică „în aproximativ o lună”, a precizat Niculescu.

Pensii înghețate doi ani

Pensiile au fost înghețate în 2025 și 2026. Potrivit Legii 360/2023, punctul de referință se majorează în ianuarie cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut. Formula ar duce la o creștere de aproximativ 7,7% de la 1 ianuarie 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre o estimare informală a Casei Naționale de Pensii de 7,3%.

Pe 3 noiembrie, la TVR, Luca Niculescu spusese că indexarea va avea loc „cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027”.

„Veți avea răspunsul când facem bugetul”

Întrebat dacă poate garanta că taxele nu vor crește în 2027, după ce ministrul Finanțelor a lăsat să se înțeleagă că varianta nu este exclusă, premierul a evitat un răspuns ferm.

„Ce pot să vă garantez este că veți avea răspunsul la această întrebare în exact momentul în care vom face bugetul”, a spus Niculescu.

„Dorința noastră mare este de a nu avea taxe și impozite noi”, a adăugat el. Premierul a explicat însă că există „și alte variabile care intră în această ecuație”: fondurile din PNRR, execuția bugetară până la finalul anului, traiectoria fiscal-bugetară și veniturile prevăzute pentru anul viitor.

„Este greu în acest moment să le spui românilor: știți, va trebui să suportați din nou taxe și impozite noi”, a mai declarat premierul.

Ce vrea Guvernul înainte de taxe

Prioritatea, potrivit lui Niculescu, este cheltuirea chibzuită a banului public, „în primul rând la noi, în instituțiile noastre”, o colectare mai bună și creștere economică. „Și de-abia după aceea să ne gândim la alte soluții”, a spus premierul.