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Cum ar putea fi prevenită oprirea reactoarelor de la Cernavodă anul viitor. Dumitru Chisăliță: Trebuie regândite principiile care stau la proiectare în astfel de echipamente

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat modul în care ar purea fi prevenită oprirea reactoarelor de la Cernavodă, în cazul în care situația din acest an s-ar putea repeta.
Cum ar putea fi prevenită oprirea reactoarelor de la Cernavodă anul viitor. Dumitru Chisăliță: Trebuie regândite principiile care stau la proiectare în astfel de echipamente
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 12:39, Politic
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Sâmbătă, Dumitru Chisăliță a anunțat cum ar putea fi prevenită oprirea reactoarelor de la Cernavodă vara viitoare, în cazul în care situația din acest an s-ar putea repeta.

În astfel de situații, trebuie regândite principiile și standardele care stau la proiectare în astfel de echipamente și, cu siguranță, se va întâmpla atunci când se va regândi și se va reproiecta acel canal, Bala 2”, a precizat ministrul Energiei.

Acesta a specificat faptul că „am solicitat și împreună cu directorul și cu conducerea Companiei Nuclearelectrica să lucreaz într-un regim prioritar la o soluție care să poată să fie implementată într-un interval relativ scurt. Dar de așa natură încât, dacă anul viitor, în aceleași perioadă, ne confruntăm cu o situație similară cu care ne-am confruntat anul acesta, să încercăm să prevenim o situație similară”.

Chisăliță precizează că sunt luate în considerare două abordări, una pe termen scurt spre mediu, iar alta pe termen mediu spre lung, astfel încât „situația cu care ne-am confruntat anul acesta să nu se întâmple”.

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