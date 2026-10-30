Ministrul Energiei, vizită la Cernavodă pentru stadiul investițiilor, alături de oficiali coreeni. Dumitru Chisăliță: Orice întârziere poate genera costuri majore pentru consumatori

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a mers vineri, la câteva zile de la preluarea mandatului, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. Ministrul a discutat cu reprezentanții Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (SNN) despre contextul centralei, rezultat în urma condițiilor climatice, și despre proiectele SNN de investiții.

În cadrul vizitei de lucru, ministrul Energiei s-a întâlnit cu E.S. Hur Seung-chul, ambasadorul Republicii Coreea în România, cu Laurențiu Cazan, președintele Consiliului de Administrație al SNN, și cu Mihai Laurențiu Gioară, directorul general al SNN.

Nuclearelectrica și parteneri din Coreea de Sud,respectiv Korea Hydro & Nuclear Power – KHN colaboreaă în două proiecte majore: Retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și dezvoltarea primei instalații de detritiere din România.

Potrivit informării transmise de Ministerul Energiei, discuțiile au vizat stadiul proiectului de Retehnologizare a Unității 1 a CNE Cernavodă, cu accent pe desfășurarea lucrărilor de infrastructură, gradul de îndeplinire a calendarului, variațiile înregistrate și măsurile necesare pentru accelerarea implementării.

De asemenea, a fost abordat și proiectul Instalației de Detritiere (CTRF), care esteprima instalație de acest fel din Europa, care va contribui, prin eliminarea tritiului din apa grea, la protecția mediului înconjurător și a specialiștilor care lucrează pe amplasamentul CNE Cernavodă.

Ambele proiecte au planuri de implementare cu măsuri de monitorizare a progresului și de identificare a soluțiilor necesare, obiectivul final fiind progresul acestora.

„Așteptările mele sunt ca toate părțile implicate să respecte termenele agreate”

Retehnologizarea Unității 1 este planificată să prelungească durata de exploatare a acesteia cu încă 30 de ani. Oprirea planificată pentru realizarea lucrărilor este prevăzută pentru perioada 2027-2030, interval în care aproximativ 700 MW de capacitate nucleară nu vor fi disponibili. De aceea, pregătirea din timp și coordonarea lucrărilor sunt esențiale atât pentru realizarea proiectului, cât și pentru planificarea funcționării Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

„Proiectele de investiții care fac parte din programul nuclear românesc sunt esențiale pentru asigurarea securității energetice a României. În calitate de ministru al Energiei, sunt preocupat permanent de îndeplinirea la timp a angajamentelor asumate, conform calendarelor de proiect, și voi face toate diligențele necesare pentru a impulsiona ritmul de implementare. Totodată, cooperarea și sinergiile dintre operatorul nuclear românesc și toate părțile implicate reprezintă factori esențiali pentru succesul acestor proiecte. Așteptările mele sunt ca toate părțile implicate să respecte termenele agreate și să accelereze execuția proiectelor. Orice întârziere poate afecta securitatea energetică a țării și poate genera costuri majore pentru consumatori.”, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

„Îi mulțumesc domnului Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, pentru vizita la CNE Cernavodă și pentru reafirmarea importanței strategice a proiectelor noastre de investiții. Este rolul meu, în calitate de director general, să port un dialog deschis cu stakeholderii SNN și să tratez cu prioritate fermă avansarea proiectelor de investiții ale Nuclearelectrica. Retehnologizarea Unității 1, cel mai important proiect al companiei, va prelungi funcționarea unității cu încă 30 de ani, fiind esențială pentru stabilitatea Sistemului Energetic Național. Instalația de detritiere completează acest efort, consolidând nivelul de securitate nucleară și de protecție a personalului și a mediului. Accelerarea acestor proiecte și menținerea lor ca prioritate strategică garantează României energie nucleară sigură, curată și fiabilă pentru următoarele decenii. Nuclearelectrica rămâne pe deplin angajată în asigurarea securității energetice a țării.”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Gioară.

În discuțiile cu conducerea SNN a fost analizat și stadiul proiectului Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, aflat în etapa de pregătire pentru construcție. Potrivit calendarului de lucru, începerea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2027.

Pregătiri pentru iarnă

În contextul pregătirii pentru sezonul rece și al cotelor scăzute ale Dunării, ministrul a analizat împreună cu reprezentanții SNN situația Unității 1 și 2, care, momentan, sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele și standardele de securitate nucleară.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a prelungit, din 29 octombrie, cu 30 de zile starea de alertă, corelat cu situația curentă la nivelul Sistemului Electroenergetic Național (SEN) și având în vedere riscul ca rezervele de putere și energie să nu fie suficiente pentru echilibrarea SEN la orele de vârf. Prima zi a stării de alertă energetică din România a fost pe 1 august, după ce, pe 28 iulie, Unitatea 1 de la Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită din cauza nivelului scăzut al debitului Dunării ca urmare a secetei din bazinul fluviului, urmată și de Unitatea 2, din 13 august.

Potrivit unei informări transmise joi seara de operatorul centralei de la Cernavodă, care asigură în mod normal aproximativ 20% din energia electrică a României, deși există premise, actualele prognoze nu indică îndeplinirea tuturor criteriilor care să permită luarea deciziei de repornire a cel puțin uneia dintre unitățile centralei de la Cernavodă.

„Ministerul Energiei a pregătit, în coordonare cu Dispeceratul Energetic Național (DEN), proiectul Programului de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, pe baza evaluării consumului și a resurselor energetice disponibile. DEN monitorizează echilibrul dintre producție și consum, iar Transelectrica dispune, în funcție de situația operativă, măsurile necesare, inclusiv creșterea producției din sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului”, au precizat oficialii Ministerului Energiei.

Ministerul Energiei monitorizează permanent evoluția proiectelor strategice și coordonează măsurile necesare pentru asigurarea adecvanței și funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, se arată în comunicatul transmis.