Nuclearelectrica: Centrala de la Cernavodă rămâne, momentan, oprită în stare sigură, pe fondul unor prognoze încă volatile și nesustenabile

Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele și standardele de securitate nucleară, a transmis joi seară conducerea Nuclearelectrica (SNN), subliniind că „această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară”.

Suplimentar, raportat la cea mai recentă informare transmisă, SNN precizează că, recent, a fost înregistrată o creștere a nivelului apei măsurat în bazinul de aspirație al pompelor CNE Cernavodă, de aproximativ 10 centimetri, ca urmare a creșterii nivelului Dunării.

„Securitatea nucleară și siguranța centralei sunt prioritățile absolute ale Nuclearelectrica”

„Aceasta este o creștere locală, care nu este susținută, deocamdată, de o creștere generală pe întregul bazin hidrografic al Dunării, în amonte de Cernavodă. Această evoluție este pozitivă și reflectă o îmbunătățire actuală a condițiilor hidrologice față de zilele precedente. La momentul actual, deși există premise, prognozele curente nu indică îndeplinirea tuturor criteriilor care să permită luarea deciziei de repornire a cel puțin uneia dintre unități”, au informat oficialii producătorului național de energie nucleară.

Potrivit acestora, nivelul apei în bazinul de aspirație al centralei rămâne, în continuare, sub pragul considerat necesar pentru repornirea uneia sau a ambelor unități. Nivelul necesar repornirii în siguranță a unităților trebuie menținut pe o perioadă de mai multe zile și trebuie să prezinte o tendință de creștere.

„În momentul în care vom atinge un nivel necesar pentru repornirea și operarea în siguranță a CNE Cernavodă, vom solicita, cu prioritate, conectarea centralei la Sistemul Energetic Național. În acest moment, pe fondul creșterii volatile, încă nesustenabile, a nivelului apei din bazinul de aspirație, acționăm strict conform procedurilor de operare aplicabile ale CNE Cernavodă. Securitatea nucleară și siguranța centralei sunt prioritățile absolute ale Nuclearelectrica”, a declarat Mihai Gioară, CEO Nuclearelectrica.

SNN urmărește îndeaproape toate datele hidrologice și colaborează cu autoritățile relevante. SNN este pregătită să repornească CNE Cernavodă imediat ce prognozele devin favorabile și condițiile necesare sunt îndeplinite, pentru a susține Sistemul Energetic Național, a anunțat compania, subliniind că va informa, conform cerințelor legale aplicabile unei companii listate la bursă, orice modificare a stării CNE Cernavodă.